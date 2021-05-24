МИХАЛИК: «Украина повторяет ошибки, как в играх с Финляндией и Казахстаном»

Бывший полузащитник сборной Украины Тарас Михалик прокомментировал ничью команды Андрея Шевченко в товарищеском матче с Бахрейном (1:1).

«Я полностью согласен с главным тренером нашей сборной Андреем Шевченко, который говорил, что в предстоящих спаррингах результат отойдет на второй план. Сегодня, прежде всего, важно определиться на кого из новобранцев можно рассчитывать , в каком игровом тонусе находятся лидеры сборной.

Mне сложно судить, нужно ли было Шевченко так рано начинать подготовку к Евро. Mожет стоило дать возможность кандидатам в сборную больше отдохнуть, прежде всего, психологически после непростого сезон. Однако это было решение тренерского штаба и будем надеяться, что оно было правильным.

Пока еще есть время для экспериментов. Поединок с Бахрейном оставил двоякое впечатление. Я не исключаю, что не обошлось без недооценки соперника, хотя сейчас слабых визави уже не бывает. Об этом наши ребята должны были помнить. Более качественным по исполнительскому мастерству был второй тайм, хозяева наиграли на победу, однако если бы в концовке гости при счете — 0:1 реализовали голевой момент, то вряд ли удалось бы отыграться.

К сожалению, повторяем те же ошибки, что и в недавних поединках с Финляндией и Казахстаном. Убежден, что пора уже делать выводы.

Кто запомнился из новичков? Прежде всего, Артем Довбик, у него отличная антропометрия, он уже немало умеет и принимая во внимание, каким мастеровитым нападающим был Андрей Шевченко, то есть надежда, что при его поддержке днепрянин только будет прибавлять. На мой взгляд, с форвардами, которые попадут в заявку уже все понятно. Это Роман Яремчук, Артем Беседин и Артем Довбик.

Что касается тех исполнителей, которые еще не прибыли в расположении сборной, то не может не тревожить отсутствие игровой практики у Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки.

Остается верить, что опыт поможет им подойти к Евро в боевом состоянии. Без того же Андрея Ярмоленко трудно себе представить нашу главную команду», - заявил Михалик.

Следующий спарринг Украина проведет 3 июня в Днепре против сборной Северной Ирландии. Встреча состоится на «Днепр-Арене» и начнется в 21:45.