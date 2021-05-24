Справедлива ли дисквалификация Гельзина? Мнение юриста

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал Президента ФК «Олимпик» (г. Донецк) Владислава Гельзина на 5 лет.



Основанием для дисквалификации В. Гельзина стало поведение, которое вредит репутации футбола, в связи с чем к Президенту ФК «Олимпик» применены санкции:

запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) сроком на 5 (пять) лет, а также 5 (пять) лет условно;

обязано оплатить обязательный денежный взнос в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) гривен.

Дисциплинарными правилами УАФ действительно предусмотрено, что поведение, которое вредит репутации футбола, является одним из нарушений за которое могут быть наложены санкции, в том числе обязательный денежный взнос и запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Этими же правилами предусмотрено принцип соответствия наказания нарушению, а целью наказания должно быть предотвращение нарушений в будущем.



Правилами также установлен критерий применения дисциплинарной санкции - должны быть учтены все обстоятельства конкретного дела.



Поэтому возникают вопросы: есть ли наказание В. Гельзина соответствующим нарушению и учел ли КДК все обстоятельства этого дела? Из содержания Дисциплинарным правилам УАФ следует, что 250 000 грн. - это максимальный размер обязательного денежного взноса, который может быть применен к физическому лицу, а запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом - также по сути является максимальным видом наказания, поскольку ограничивает права и возможности конкретного лица в футбольной сфере.

Стоит заметить, что Дисциплинарные правила УАФ не содержат верхней и нижней границы такого наказания как запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Фактически КДК УАФ определяя срок отстранения от футбола по своему усмотрению принимает решение о «суровости» такого наказания и его соответствие нарушению.



Вместе с тем, срок в 5 лет является значительным не только для украинского футбола. В сегодняшних реалиях даже мировые топ-клубы не имеют возможности планировать стабильное функционирование в течение ближайших 5 лет, что уж говорить об украинском клубе, который еще 10 лет назад был участником Второй лиги, с 2014 года лишен возможности находится на территории города, где клуб был основан, и который после решения КДК УАФ может быть лишен дальнейшего финансирования.



Поэтому указанное решение КДК УАФ не кажется образцом объективности и беспристрастности, поскольку еще неизвестно, что может повредить украинскому футболу больше, эмоции президентов клубов, или отсутствие таких клубов, которые и дают украинскому футболу жизнь.



Поэтому ждем апелляционное рассмотрение дела «Гельзина» и, что вполне возможно, на рассмотрение дела Спортивным арбитражным судом.



Специально для Sport.ua, партнер АО REF PARTNERS, адвокат Сергей Пошелюзный.