Справедлива ли дисквалификация Гельзина? Мнение юриста

Сергей Пошелюзный детально разобрал ситуацию

  • 24.05.2021 10:45
  • 1831 просмотр
  • 4 комментария
Справедлива ли дисквалификация Гельзина? Мнение юриста
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал Президента ФК «Олимпик» (г. Донецк) Владислава Гельзина на 5 лет.
 
Основанием для дисквалификации В. Гельзина стало поведение, которое вредит репутации футбола, в связи с чем к Президенту ФК «Олимпик» применены санкции:

  • запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) сроком на 5 (пять) лет, а также 5 (пять) лет условно;
  • обязано оплатить обязательный денежный взнос в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) гривен.

Дисциплинарными правилами УАФ действительно предусмотрено, что поведение, которое вредит репутации футбола, является одним из нарушений за которое могут быть наложены санкции, в том числе обязательный денежный взнос и запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Этими же правилами предусмотрено принцип соответствия наказания нарушению, а целью наказания должно быть предотвращение нарушений в будущем.
 
Правилами также установлен критерий применения дисциплинарной санкции - должны быть учтены все обстоятельства конкретного дела.
 
Поэтому возникают вопросы: есть ли наказание В. Гельзина соответствующим нарушению и учел ли КДК все обстоятельства этого дела? Из содержания Дисциплинарным правилам УАФ следует, что 250 000 грн. - это максимальный размер обязательного денежного взноса, который может быть применен к физическому лицу, а запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом - также по сути является максимальным видом наказания, поскольку ограничивает права и возможности конкретного лица в футбольной сфере.
Стоит заметить, что Дисциплинарные правила УАФ не содержат верхней и нижней границы такого наказания как запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Фактически КДК УАФ определяя срок отстранения от футбола по своему усмотрению принимает решение о «суровости» такого наказания и его соответствие нарушению.
 
Вместе с тем, срок в 5 лет является значительным не только для украинского футбола. В сегодняшних реалиях даже мировые топ-клубы не имеют возможности планировать стабильное функционирование в течение ближайших 5 лет, что уж говорить об украинском клубе, который еще 10 лет назад был участником Второй лиги, с 2014 года лишен возможности находится на территории города, где клуб был основан, и который после решения КДК УАФ может быть лишен дальнейшего финансирования.
 
Поэтому указанное решение КДК УАФ не кажется образцом объективности и беспристрастности, поскольку еще неизвестно, что может повредить украинскому футболу больше, эмоции президентов клубов, или отсутствие таких клубов, которые и дают украинскому футболу жизнь.
 
Поэтому ждем апелляционное рассмотрение дела «Гельзина» и, что вполне возможно, на рассмотрение дела Спортивным арбитражным судом.
 
Специально для Sport.ua, партнер АО REF PARTNERS, адвокат Сергей Пошелюзный.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vaso
    online
      Vaso, 24.05.2021 12:01
    0
    Может и наказание строгое. но быковать не надо Гельзину.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 24.05.2021 11:28
    0
    Хочу щоб всі юристи зібрались і подали апеляцію в лозану на уаф. За то шо вони роблять погану репутацію нашому футболу. Уроди.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 24.05.2021 11:23
    0
    Дисциплінарними правилами УАФ дійсно передбачено, що поведінка, яка шкодить репутації футболу, є одним із порушень за яке можуть бути накладені санкції,
    _____
    Не пам'ятаю щоб когось з арбітрів покарали.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.05.2021 11:21
    +1
    Хоч Гельзін і засранець, але УАФ це мафія разом з КДК, і якщо по формі Гельзін неправий, то по суті підтримуючи сказане на 200%
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.05.2021 11:21
    +1
    Хоч Гельзін і засранець, але УАФ це мафія разом з КДК, і якщо по формі Гельзін неправий, то по суті підтримуючи сказане на 200%
    Ссылка
    Vaso
    online
      Vaso, 24.05.2021 12:01
    0
    Может и наказание строгое. но быковать не надо Гельзину.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 24.05.2021 11:28
    0
    Хочу щоб всі юристи зібрались і подали апеляцію в лозану на уаф. За то шо вони роблять погану репутацію нашому футболу. Уроди.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 24.05.2021 11:23
    0
    Дисциплінарними правилами УАФ дійсно передбачено, що поведінка, яка шкодить репутації футболу, є одним із порушень за яке можуть бути накладені санкції,
    _____
    Не пам'ятаю щоб когось з арбітрів покарали.
    Ссылка
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