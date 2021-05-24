Справедлива ли дисквалификация Гельзина? Мнение юриста

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал Президента ФК «Олимпик» (г. Донецк) Владислава Гельзина на 5 лет.
Основанием для дисквалификации В. Гельзина стало поведение, которое вредит репутации футбола, в связи с чем к Президенту ФК «Олимпик» применены санкции:
- запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) сроком на 5 (пять) лет, а также 5 (пять) лет условно;
- обязано оплатить обязательный денежный взнос в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) гривен.
Дисциплинарными правилами УАФ действительно предусмотрено, что поведение, которое вредит репутации футбола, является одним из нарушений за которое могут быть наложены санкции, в том числе обязательный денежный взнос и запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Этими же правилами предусмотрено принцип соответствия наказания нарушению, а целью наказания должно быть предотвращение нарушений в будущем.
Правилами также установлен критерий применения дисциплинарной санкции - должны быть учтены все обстоятельства конкретного дела.
Поэтому возникают вопросы: есть ли наказание В. Гельзина соответствующим нарушению и учел ли КДК все обстоятельства этого дела? Из содержания Дисциплинарным правилам УАФ следует, что 250 000 грн. - это максимальный размер обязательного денежного взноса, который может быть применен к физическому лицу, а запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом - также по сути является максимальным видом наказания, поскольку ограничивает права и возможности конкретного лица в футбольной сфере.
Стоит заметить, что Дисциплинарные правила УАФ не содержат верхней и нижней границы такого наказания как запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Фактически КДК УАФ определяя срок отстранения от футбола по своему усмотрению принимает решение о «суровости» такого наказания и его соответствие нарушению.
Вместе с тем, срок в 5 лет является значительным не только для украинского футбола. В сегодняшних реалиях даже мировые топ-клубы не имеют возможности планировать стабильное функционирование в течение ближайших 5 лет, что уж говорить об украинском клубе, который еще 10 лет назад был участником Второй лиги, с 2014 года лишен возможности находится на территории города, где клуб был основан, и который после решения КДК УАФ может быть лишен дальнейшего финансирования.
Поэтому указанное решение КДК УАФ не кажется образцом объективности и беспристрастности, поскольку еще неизвестно, что может повредить украинскому футболу больше, эмоции президентов клубов, или отсутствие таких клубов, которые и дают украинскому футболу жизнь.
Поэтому ждем апелляционное рассмотрение дела «Гельзина» и, что вполне возможно, на рассмотрение дела Спортивным арбитражным судом.
Специально для Sport.ua, партнер АО REF PARTNERS, адвокат Сергей Пошелюзный.
Источник — Sport.ua
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Не пам'ятаю щоб когось з арбітрів покарали.
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Не пам'ятаю щоб когось з арбітрів покарали.
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