Вячеслав ШЕВЧУК: «Наши скауты должны обратить внимание на сборную Бахрейна»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью команды Андрея Шевченко в товарищеском матче с Бахрейном (1:1).

«Много было забеганий-вбеганий от Тымчика. Может быть его нужно было как-то по другому использовать было, очень мало было качественных передач с его стороны. В первом тайме я бы хотел отметить сборную Бахрейна, команда организованная была. Тренер - португальский специалист, который долгое время работал с молодежной сборной Португалии, а сейчас уже несколько лет работает со сборной Бахрейна. Бахрейн – команда, которая очень хорошо организована и в обороне, и хорошо выходила в атаку, создала несколько отличных моментов в этой игре.

И я скажу, что наши скауты с чемпионата Украины значит должны обратить внимание на сборную Бахрейна и получить несколько приглашений, если они могут на таком уровне играть, составить хорошую конкуренцию. Трубин совершил ошибку, не правильно оценил ситуацию, там ситуация была под контролем защитника. Все ошибаются, не ошибается тот, кто ничего не делает. Потому, думаю, Трубина нужна поддержать. Когда ты под нагрузкой - мозги не так соображают», - заявил Шевчук.