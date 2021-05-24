Вячеслав ШЕВЧУК: «Наши скауты должны обратить внимание на сборную Бахрейна»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью команды Андрея Шевченко в товарищеском матче с Бахрейном (1:1).
«Много было забеганий-вбеганий от Тымчика. Может быть его нужно было как-то по другому использовать было, очень мало было качественных передач с его стороны. В первом тайме я бы хотел отметить сборную Бахрейна, команда организованная была. Тренер - португальский специалист, который долгое время работал с молодежной сборной Португалии, а сейчас уже несколько лет работает со сборной Бахрейна. Бахрейн – команда, которая очень хорошо организована и в обороне, и хорошо выходила в атаку, создала несколько отличных моментов в этой игре.
И я скажу, что наши скауты с чемпионата Украины значит должны обратить внимание на сборную Бахрейна и получить несколько приглашений, если они могут на таком уровне играть, составить хорошую конкуренцию. Трубин совершил ошибку, не правильно оценил ситуацию, там ситуация была под контролем защитника. Все ошибаются, не ошибается тот, кто ничего не делает. Потому, думаю, Трубина нужна поддержать. Когда ты под нагрузкой - мозги не так соображают», - заявил Шевчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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Так если б это была одна ошибка то. Он всю игру обрезался.. вообще откровенно. было ощущение что он потерял нить игры. Перепуганный был. Такое ощущение что он не с шахтера.. а со второй лиги его взяли и он первый матч на таком уровне играл.
Хотя Бущан тоже жару давал в некоторых матчах за сборную.. при том что другие матчи вытягивал для сборной.
В моем понимании лишний всетаки пятом. При всех его заслугах в сборной. Третьим вратарем лучше взять Лунина и дать ему немногоу веренности которая думаю сейчас не помешает. Я пятову уже пора готовится к тренерской карьере или чем он там планировал завязаться. Он уже что мог отадл сборной. Отдал много, но в текущий момент занять место в сборной с его стороны будет так же как в свое время сидел там Тммощук что б себе нарисовать красивую цифру в статистике.
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Так если б это была одна ошибка то. Он всю игру обрезался.. вообще откровенно. было ощущение что он потерял нить игры. Перепуганный был. Такое ощущение что он не с шахтера.. а со второй лиги его взяли и он первый матч на таком уровне играл.
Хотя Бущан тоже жару давал в некоторых матчах за сборную.. при том что другие матчи вытягивал для сборной.
В моем понимании лишний всетаки пятом. При всех его заслугах в сборной. Третьим вратарем лучше взять Лунина и дать ему немногоу веренности которая думаю сейчас не помешает. Я пятову уже пора готовится к тренерской карьере или чем он там планировал завязаться. Он уже что мог отадл сборной. Отдал много, но в текущий момент занять место в сборной с его стороны будет так же как в свое время сидел там Тммощук что б себе нарисовать красивую цифру в статистике.
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