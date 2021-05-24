Вячеслав ШЕВЧУК: «Наши скауты должны обратить внимание на сборную Бахрейна»

Специалист – о ничьей Украины в спарринге

  • 24.05.2021 10:43
  • 2252 просмотра
  • 4 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Наши скауты должны обратить внимание на сборную Бахрейна»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью команды Андрея Шевченко в товарищеском матче с Бахрейном (1:1).

«Много было забеганий-вбеганий от Тымчика. Может быть его нужно было как-то по другому использовать было, очень мало было качественных передач с его стороны. В первом тайме я бы хотел отметить сборную Бахрейна, команда организованная была. Тренер - португальский специалист, который долгое время работал с молодежной сборной Португалии, а сейчас уже несколько лет работает со сборной Бахрейна. Бахрейн – команда, которая очень хорошо организована и в обороне, и хорошо выходила в атаку, создала несколько отличных моментов в этой игре.

И я скажу, что наши скауты с чемпионата Украины значит должны обратить внимание на сборную Бахрейна и получить несколько приглашений, если они могут на таком уровне играть, составить хорошую конкуренцию. Трубин совершил ошибку, не правильно оценил ситуацию, там ситуация была под контролем защитника. Все ошибаются, не ошибается тот, кто ничего не делает. Потому, думаю, Трубина нужна поддержать. Когда ты под нагрузкой - мозги не так соображают», - заявил Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 24.05.2021 11:54
    0
    хотя зная фарт Пятова.. сейчас все сломаются/подхватят короновирус (тьфу тьфу тьфу... ) и он снова поедит первым вратарем)))
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 24.05.2021 11:51
    0
    Трубін зробив помилку, не правильно оцінив ситуацію, там ситуація була під контролем захисника. Всі помиляються, не помиляється той, хто нічого не робить.
    ____
    Так если б это была одна ошибка то. Он всю игру обрезался.. вообще откровенно. было ощущение что он потерял нить игры. Перепуганный был. Такое ощущение что он не с шахтера.. а со второй лиги его взяли и он первый матч на таком уровне играл.
    Хотя Бущан тоже жару давал в некоторых матчах за сборную.. при том что другие матчи вытягивал для сборной.
    В моем понимании лишний всетаки пятом. При всех его заслугах в сборной. Третьим вратарем лучше взять Лунина и дать ему немногоу веренности которая думаю сейчас не помешает. Я пятову уже пора готовится к тренерской карьере или чем он там планировал завязаться. Он уже что мог отадл сборной. Отдал много, но в текущий момент занять место в сборной с его стороны будет так же как в свое время сидел там Тммощук что б себе нарисовать красивую цифру в статистике.
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 24.05.2021 11:23
    0
    Всех натурализовать (время еще есть), и вместо сегодняшней команды на Евро отправить, усилить Малиновским, Цыганковым, Довбиком и Зинченко, И Леоненко взять, он будет лучшим бомбардиром.
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 24.05.2021 11:16
    -1
    С одной стороны.. забивай выход 1 в 1 и счет 0-2. А с другой, в сборной нашей было с 10 моментов, когда можно и нужно было забивать, реализация 0. Вот по этому и отскочили.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 24.05.2021 11:54
    0
    хотя зная фарт Пятова.. сейчас все сломаются/подхватят короновирус (тьфу тьфу тьфу... ) и он снова поедит первым вратарем)))
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 24.05.2021 11:51
    0
    Трубін зробив помилку, не правильно оцінив ситуацію, там ситуація була під контролем захисника. Всі помиляються, не помиляється той, хто нічого не робить.
    ____
    Так если б это была одна ошибка то. Он всю игру обрезался.. вообще откровенно. было ощущение что он потерял нить игры. Перепуганный был. Такое ощущение что он не с шахтера.. а со второй лиги его взяли и он первый матч на таком уровне играл.
    Хотя Бущан тоже жару давал в некоторых матчах за сборную.. при том что другие матчи вытягивал для сборной.
    В моем понимании лишний всетаки пятом. При всех его заслугах в сборной. Третьим вратарем лучше взять Лунина и дать ему немногоу веренности которая думаю сейчас не помешает. Я пятову уже пора готовится к тренерской карьере или чем он там планировал завязаться. Он уже что мог отадл сборной. Отдал много, но в текущий момент занять место в сборной с его стороны будет так же как в свое время сидел там Тммощук что б себе нарисовать красивую цифру в статистике.
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 24.05.2021 11:23
    0
    Всех натурализовать (время еще есть), и вместо сегодняшней команды на Евро отправить, усилить Малиновским, Цыганковым, Довбиком и Зинченко, И Леоненко взять, он будет лучшим бомбардиром.
    Ссылка
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