ВИДЕО. Реакция Клоппа на третье место в АПЛ по итогам сезона

В 38-м туре АПЛ «Ливерпуль» дома обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) благодаря дублю Садио Мане. Команда Юргена Клоппа одержала пятую победу подряд, серия без поражений достигла девяти матчей.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча 38 тура АПЛ «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас».
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Источник — Sport.ua
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