В воскресенье, 23 мая, в Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд» состоится матч 38 тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа после предпоследнего тура сезона и победы в нем над «Бернли» на выезде (3:0) смогла вклиниться в топ-4 пелотона английской Премьер-лиги. В 37 поединках чемпионата она набрала 66 очков, имея в активе 19 побед при 9 ничьих и 9 поражениях. В настоящий момент «красные» имеют серию из четырех победных матчей («Саутгемптон» - 2:0 дома, «Манчестер Юнайтед» - 4:2 на выезде, «Вест Бромвич» - 2:1 на выезде, «Бернли» - 3:0 на выезде). В целом же, «Ливерпуль» не проигрывает в английском чемпионате уже на протяжении 9 встреч (7 побед, 2 ничьи).

Если взять показатели мерсисайдцев в родных стенах, то по ним в нынешней английской Премьер-лиге они шестые. На «Энфилде» ими добыто 30 очков в 18 проведенных поединках (9 побед, 3 ничьи, 6 поражений). В трех крайних домашних поединках у «Ливерпуля» 2 победы («Астон Вилла» - 2:1, «Саутгемптон» - 2:0) и одна ничья («Ньюкасл» - 1:1), зато до этого он сразу в пяти домашних матчах подряд исключительно проигрывал («Брайтон» - 0:1, «Манчестер Сити» - 1:4, «Эвертон» - 0:2, «Челси» - 0:1, «Фулхэм» - 0:1).

«Кристал Пэлас»

Подопечные Роя Ходжсона, который, напомним, в предыдущем туре попрощался с торсидой команды дома после матча с «Арсеналом» (1:3), занимает в турнирной таблице АПЛ 13 место. Для 73-летнего тренера предстоящая игра станет заключительной во главе «орлов», после чего он клуб покинет. Сейчас его подопечные располагают 44 очками, набранными в 37 поединках. В 12 матчах команда выиграла, 8 раз сыграла вничью и 17 – проиграла.

В четырех последних матчах «Кристал Пэлас» чередует победы с поражениями («Шеффилд Юнайтед» - 2:0 в гостях, «Саутгемптон» - 1:3 на выезде, «Астон Вилла» - 3:2 дома, «Арсенал» - 1:3 дома). А до этого у него была серия из трех неудачных поединков: «Челси» - 1:4 дома, «Лестер» - 1:2 на выезде, «Манчестер Сити» - 0:2 дома.

По успехам на выезде лондонцы сейчас имеют по лиге 13-й результат. В 18 встречах в гостях они набрали 21 очко, одержав 6 побед, 3 раза сыграв вничью и потерпев 9 поражений. В пяти последних выездных встречах «Кристал Пэлас» добился лишь одной победы при четырех поражениях.

История встреч

В рамках английской Премьер-лиги соперники провели между собой 23 матча. В 15 поединках победил «Ливерпуль», в том числе – в семи играх дома. На счету у «Кристал Пэлас» пять побед, включая три выездные. 3 встречи команд завершились вничью.

В матче первого круга текущего чемпионата Англии, который состоялся в Лондоне 19 декабря 2020 года, со счетом 7:0 выиграл «Ливерпуль».

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Уильямс, Филлипс, Робертсон, Тьягу Алькантара, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Анхолт, Куяте, Миливоевич, Шлюпп, Таунсенд, Заа, Айю.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.15 по линии Parimatch.

23 мая, воскресенье