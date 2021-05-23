АНДРОНОВ: «Луческу в Динамо – не тот Луческу, который был в Шахтере»

Известный журналист Алексей Андронов рассказал, почему у Мирчи Луческу получилось в «Динамо».



«Первые впечатления от этого назначения пересекались не с тренерским мастерством, а с особенностями характера Луческу, его поведением в период работы в «Шахтере». И понятное дело, что так вот сразу принять этот факт было довольно сложно. Ведь в его тренерских качествах сомнений не было. Вопрос был в том, не выработался ли он, остался ли у него еще порох. Но чем дальше, тем больше с каждым месяцем он снимал все вопросы у скептиков как по тренерству, так и по поведению.



Ведь Луческу который работает в «Динамо» - это совсем не тот Луческу, который был в «Шахтере». Здесь, скорее, больше было от «Шахтера», а не от Мирчи. А он просто, как талантливый актер, играл свою роль. Могу только вспомнить, как бывшие игроки донецкой команды рассказывали о его методике постоянного давления на судей, постоянных забегов в сторону лайнсмена или резервного арбитра. Появилась ведь эта методика не при Луческу – в обиход ее ввел еще Бернд Шустер, когда тренировал «Шахтер».



То есть, там Луческу нужны были свои песни, здесь уже понадобились другие. Он перестроился, и вряд ли у кого-то могут быть вопросы, что румынский тренер не так себя вел. Мы помним историю, когда в своем время была назначена на матч с «Шахтером» Наталья Рачинская, он потом наговорил, что называется, выше крыши. Затем извинялся, цветы дарил. Сейчас уже все привыкли к тому, что Екатерина Монзуль со своей бригадой работает чуть ли не на всех центральных матчах, с «Динамо» пересекается постоянно. И ни одного вопроса по этому поводу не возникло. Думаю, что Луческу тоже перестроился. Он ведь не Марадона, который всю жизнь играл одну и ту же партию во всех командах. Как качественный тренер и человек с гигантским жизненным опытом сумел найти то русло, в которое надо направиться», – сказал Андронов.

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