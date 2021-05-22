Артем ФРАНКОВ: «Семин с восторгом воспринял достижения Динамо при Луческу»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал о реакции экс-тренера «Динамо» Юрия Семина на успехи команды в минувшем сезоне. Под руководством Мирчи Луческу «Динамо» выиграло чемпионат Украины, а также завоевало Кубок и Суперкубок Украины.

«Разговаривал только что с Юрием Павловичем Семиным. Передавал всем болельщикам «Динамо» поздравления и наилучшие пожелания. Он с восторгом воспринял достижения команды при Мирче Луческу, но показалось мне, что в словах более молодого тренера чувствовалось... Нет, не ревность и не зависть, Семин на такое не способен... Легкое сожаление, что у него не было возможности проделать такое самому. Именно с киевским «Динамо»!

Вот сколько ни говори о «паровозах», но для меня он всегда — наш», — написал Франков.

Юрий Семин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 годы и с 2010 по 2012 годы.