Артем ФРАНКОВ: «Семин с восторгом воспринял достижения Динамо при Луческу»

Специалист поздравил болельщиков киевской команды с успехами

  • 22.05.2021 21:05
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Артем ФРАНКОВ: «Семин с восторгом воспринял достижения Динамо при Луческу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал о реакции экс-тренера «Динамо» Юрия Семина на успехи команды в минувшем сезоне. Под руководством Мирчи Луческу «Динамо» выиграло чемпионат Украины, а также завоевало Кубок и Суперкубок Украины.

«Разговаривал только что с Юрием Павловичем Семиным. Передавал всем болельщикам «Динамо» поздравления и наилучшие пожелания. Он с восторгом воспринял достижения команды при Мирче Луческу, но показалось мне, что в словах более молодого тренера чувствовалось... Нет, не ревность и не зависть, Семин на такое не способен... Легкое сожаление, что у него не было возможности проделать такое самому. Именно с киевским «Динамо»!

Вот сколько ни говори о «паровозах», но для меня он всегда — наш», — написал Франков.

Юрий Семин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 годы и с 2010 по 2012 годы.

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Источник — Telegram

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