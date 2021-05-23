Шуранов отправится на сбор с командой Германии U-19

Украинский форвард «Нюрнберга» Эрик Шуранов (№24) попал в список футболистов сборной Германии U-19, которые отправятся на ближайший сбор команды.
Отметим, что Эрик выступал за сборные Украины U-18 и U-17. В завершившемся сезоне Второй Бундеслиги сыграл 14 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что Шуранов принял решение получать немецкое футбольное гражданство.
ВИДЕО. Украинец Шуранов оформил дубль в матче Второй Бундеслиги
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Источник — Немецкий футбольный союз
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