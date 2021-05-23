Шуранов отправится на сбор с командой Германии U-19

Украинский форвард «Нюрнберга» определился, где будет играть дальше

  • 23.05.2021 21:36
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Шуранов отправится на сбор с командой Германии U-19
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард «Нюрнберга» Эрик Шуранов (№24) попал в список футболистов сборной Германии U-19, которые отправятся на ближайший сбор команды.
 
Отметим, что Эрик выступал за сборные Украины U-18 и U-17. В завершившемся сезоне Второй Бундеслиги сыграл 14 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 1 ассист.
 
Ранее сообщалось, что Шуранов принял решение получать немецкое футбольное гражданство.

ВИДЕО. Украинец Шуранов оформил дубль в матче Второй Бундеслиги

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Источник — Немецкий футбольный союз

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