Шуранов отправится на сбор с командой Германии U-19

Украинский форвард «Нюрнберга» Эрик Шуранов (№24) попал в список футболистов сборной Германии U-19, которые отправятся на ближайший сбор команды.



Отметим, что Эрик выступал за сборные Украины U-18 и U-17. В завершившемся сезоне Второй Бундеслиги сыграл 14 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 1 ассист.



Ранее сообщалось, что Шуранов принял решение получать немецкое футбольное гражданство.

ВИДЕО. Украинец Шуранов оформил дубль в матче Второй Бундеслиги