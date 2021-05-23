ВИДЕО. Украинец Шуранов оформил дубль в матче Второй Бундеслиги

В матче заключительного 28-го тура Второй Бундеслиги «Нюрнберг» на выезде обыграл «Ганновер» (2:1).
Оба гола гостей забил 19-летний украинский форвард Эрик Шуранов.
В текущем сезоне Шуранов провел 14 матчей в чемпионате, забил 5 голов и отдал 1 ассист.
Отметим, что обе команды турнирных задач в этом матче не решали.
Первый гол Шуранова
Второй гол Шуранова
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Источник — Sport.ua
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