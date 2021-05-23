ВИДЕО. Украинец Шуранов оформил дубль в матче Второй Бундеслиги

В матче заключительного 28-го тура Второй Бундеслиги «Нюрнберг» на выезде обыграл «Ганновер» (2:1).



Оба гола гостей забил 19-летний украинский форвард Эрик Шуранов.



В текущем сезоне Шуранов провел 14 матчей в чемпионате, забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Отметим, что обе команды турнирных задач в этом матче не решали.

Первый гол Шуранова

Второй гол Шуранова