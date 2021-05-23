ВИДЕО. Украинец Шуранов оформил дубль в матче Второй Бундеслиги

Эрик дважды огорчил «Ганновер» и принес победу своей команде

  • 23.05.2021 20:43
  • 1420 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Украинец Шуранов оформил дубль в матче Второй Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Шуранов

В матче заключительного 28-го тура Второй Бундеслиги «Нюрнберг» на выезде обыграл «Ганновер» (2:1).
 
Оба гола гостей забил 19-летний украинский форвард Эрик Шуранов.
 
В текущем сезоне Шуранов провел 14 матчей в чемпионате, забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Отметим, что обе команды турнирных задач в этом матче не решали.

Первый гол Шуранова

Второй гол Шуранова

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 23.05.2021 21:52
    0
    Robert Monroe, 23.05.2021 21:19
    Він вже сказав, що буде за німецьку збірну грати. Який він українець?
    Я думаю, що ні за яку німецьку збірну він грати не буде - тупо не дослужиться. А за Україну грав би. Як хоче
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 23.05.2021 21:19
    +1
    Він вже сказав, що буде за німецьку збірну грати. Який він українець?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.05.2021 21:08
    0
    А что в нем украинского, кроме паспорта?
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 23.05.2021 20:54
    +3
    Немец,а не Украинец
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 23.05.2021 20:54
    +3
    Немец,а не Украинец
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 23.05.2021 21:19
    +1
    Він вже сказав, що буде за німецьку збірну грати. Який він українець?
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 23.05.2021 21:52
    0
    Robert Monroe, 23.05.2021 21:19
    Він вже сказав, що буде за німецьку збірну грати. Який він українець?
    Я думаю, що ні за яку німецьку збірну він грати не буде - тупо не дослужиться. А за Україну грав би. Як хоче
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.05.2021 21:08
    0
    А что в нем украинского, кроме паспорта?
    Ссылка
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