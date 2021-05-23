Малиновский выйдет в основе на матч Аталанты против Милана

В воскресенье, 23 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Аталанта» примет «Милан».
Матч пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Аталанта» – «Милан» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд
Украинец Руслан Малиновский выйдет в основе хозяев поля.
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Источник — Sport.ua
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