Малиновский выйдет в основе на матч Аталанты против Милана

23 мая в 21:45 состоится ключевой поединок 38-го тура чемпионата Италии

  • 23.05.2021 21:20
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Малиновский выйдет в основе на матч Аталанты против Милана
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Аталанта» примет «Милан».

Матч пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок «Аталанта» – «Милан» покажет телеканал «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

Украинец Руслан Малиновский выйдет в основе хозяев поля.

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Источник — Sport.ua

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