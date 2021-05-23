Вторая лига. Синхронные победы Подолья и Эпицентра

Состоялись четыре матча 23-го тура Второй лиги.
В группе А «Подолье» обыграло Чернигов, не подпустив к себе «Эпицентр» из Дунаевец, который также набрал три очка. Еще в одном матче винницкая «Нива» отобрала очки у «Карпат» из Галича.
В единственном матче группы Б «Николаев-2» в перестрелке голами уступил «Перемоге».
Вторая лига. 23-й тур
Группа А
«Буковина» – «Эпицентр» Дунаевцы – 0:1
«Подолье» – «Чернигов» – 1:0
«Нива» Винница – «Карпаты» Галич – 1:1
Группа Б
«Николаев-2» – «Перемога» – 3:4
Источник — Sport.ua
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