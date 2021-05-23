23-й тур
Буковина
0 : 1
Эпицентр Дунаевцы
23.05.2021, FT

Вторая лига. Синхронные победы Подолья и Эпицентра

«Карпаты Галич» потеряли очки в Виннице

  • 23.05.2021 19:28
  • 432 просмотра
  • 1 комментарий
Вторая лига. Синхронные победы Подолья и Эпицентра
© ФК Подолье

Состоялись четыре матча 23-го тура Второй лиги. 

В группе А «Подолье» обыграло Чернигов, не подпустив к себе «Эпицентр» из Дунаевец, который также набрал три очка. Еще в одном матче винницкая «Нива» отобрала очки у «Карпат» из Галича.

В единственном матче группы Б «Николаев-2» в перестрелке голами уступил «Перемоге».  
 
Вторая лига. 23-й тур

Группа А

«Буковина» – «Эпицентр» Дунаевцы – 0:1
«Подолье» – «Чернигов» – 1:0
«Нива» Винница – «Карпаты» Галич – 1:1 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Группа Б

«Николаев-2» – «Перемога» – 3:4

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 19:52
    0
    Пусть между собой и решают. Ужгороду достаточно обыграть двух аутсайдеров исчезающих.
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 19:52
    0
    Пусть между собой и решают. Ужгороду достаточно обыграть двух аутсайдеров исчезающих.
    Ссылка
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