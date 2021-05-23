Николаев-2 — Перемога. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 мая, состоится поединок 23-го тура группы «Б» Второй лиги Украины, в котором «Николаев-2» примет днепровскую «Перемогу».
Матч пройдет в Николаеве на стадионе «Парк Победы». Прямая трансляция встречи начнется в 14:00.
События матча
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Докукин (Перемога).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Тымко (Николаев-2).
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Источник — МФК Николаев
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