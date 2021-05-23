Ваншельбойм выиграл третий турнир ITF в сезоне

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№549 ATP) выиграл 15-тысячник ITF в Брчко (Босния и Герцеговина).



Украинец, посеянный под четвертым номером, в матче за титул одолел шестого сеяного Отто Виртанена из Финляндии (№555 ATP).



Брчко. Финал

Эрик Ваншельбойм (Украина, 4) – Отто Виртанен (Финляндия, 6) – 6:3, 6:7(4), 6:0



Для Ваншельбойма это уже третий титул в текущем сезоне. Ранее он побеждал на соревнованиях в Монастире (Тунис) и Шымкенте (Казахстан).