ФОТО. Ваншельбойм выиграл второй турнир ITF в карьере

Украинский теннисист стал победителем соревнований в Тунисе

  • 10.01.2021 14:44
  • 582 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Ваншельбойм выиграл второй турнир ITF в карьере
© Инстаграм Эрика Ваншельбойма

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№710 ATP) выиграл 15-тысячник ITF в Тунисе.
 
В финале 19-летний украинец обыграл третьего сеяного тунисца Скандера Мансури (№365 ATP), уступая с брейком во второй партии после проигрыша первого сета.
 
Монастир. Финал
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Скандер Мансури (Тунис, 3) – 3:6, 6:4, 6:3
 
Любопытно, что украинец выиграл все пять матчей на турнире в трех сетах. Дважды отыгрывался после проигрыша первой партии.
 
Отметим, что это был второй титул Ваншельбойма на профессиональном уровне. В 2019 году Эрик стал чемпионом 15-тысячника в китайском Анніні.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 10.01.2021 15:14
    +1
    Молодець!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.01.2021 14:47
    +1
    Красава, пожалуйста прекращайте писать о Серёже бокопоре.
    И пишите за этого парня, за ним будущее
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 10.01.2021 15:14
    +1
    Молодець!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.01.2021 14:47
    +1
    Красава, пожалуйста прекращайте писать о Серёже бокопоре.
    И пишите за этого парня, за ним будущее
    Ссылка
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