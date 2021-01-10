ФОТО. Ваншельбойм выиграл второй турнир ITF в карьере

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№710 ATP) выиграл 15-тысячник ITF в Тунисе.



В финале 19-летний украинец обыграл третьего сеяного тунисца Скандера Мансури (№365 ATP), уступая с брейком во второй партии после проигрыша первого сета.



Монастир. Финал

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Скандер Мансури (Тунис, 3) – 3:6, 6:4, 6:3



Любопытно, что украинец выиграл все пять матчей на турнире в трех сетах. Дважды отыгрывался после проигрыша первой партии.



Отметим, что это был второй титул Ваншельбойма на профессиональном уровне. В 2019 году Эрик стал чемпионом 15-тысячника в китайском Анніні.