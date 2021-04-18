Ваншельбойм уверенно выиграл второй одиночный титул в сезоне

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл турнир Shymkent ITF, который проходил в Казахстане.
В финальном поединке 19-летний спортсмен одолел россиянина Ивана Гахова в двух сетах - 6:1, 6:1.
Титул в Шымкенте стал для теннисиста третьим на профессиональном уровне: на старте сезона-2019 Ваншельбойм победил на грунтовом 15-тысячнике в Аньнине (Китай), а в январе этого года выиграл титул на харде в Монастире (Тунис).
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Источник — Большой теннис Украины
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Тому прошу спорт.ua при можливості написати про український молодий талант.
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U3dN1/
U3dN1/
Тому прошу спорт.ua при можливості написати про український молодий талант.
ЕРІК і АНАСТАСІЯ МОЛОДЦІ! Вітаю!
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