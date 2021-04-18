Ваншельбойм уверенно выиграл второй одиночный титул в сезоне

Эрик Ваншельбойм разобрался с россиянином

  • 18.04.2021 14:56
  • 511 просмотров
  • 2 комментария
Ваншельбойм уверенно выиграл второй одиночный титул в сезоне
© ФТУ. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл турнир Shymkent ITF, который проходил в Казахстане.

В финальном поединке 19-летний спортсмен одолел россиянина Ивана Гахова в двух сетах - 6:1, 6:1.

Титул в Шымкенте стал для теннисиста третьим на профессиональном уровне: на старте сезона-2019 Ваншельбойм победил на грунтовом 15-тысячнике в Аньнине (Китай), а в январе этого года выиграл титул на харде в Монастире (Тунис).

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Bromma
    online
      Bromma, 18.04.2021 16:02
    0
    Так, погоджуюсь, дівчині (16-17років) залежить на якому ресурсі дивитись. Анастасія Соболева виграла 3 матчі кваліфікації і 5 матчів основної сітки не маючи рейтингу WTA. При чому в основній сітці виграла всі матчі з рахунком 2:0, і в другому колі обіграла 1 сіяну росіянку А. Захарову (WTA 244).
    Тому прошу спорт.ua при можливості написати про український молодий талант.
    ЕРІК і АНАСТАСІЯ МОЛОДЦІ! Вітаю!
    Ссылка
    Alexandr Golovach
    online
      Alexandr Golovach, 18.04.2021 15:12
    +4
    Очень рад за Эрика. Ещё хотелось бы попросить Sport.ua рассказать о победе 17-летней Анастасии Соболевой в Анталии и вообще немного рассказать о ней, похоже очень талантливая теннисистка https://www.flashscore.com.ua/player/anastasiya-konstantinovna-soboleva/4AG
    U3dN1/
    Ссылка
    Alexandr Golovach
    online
      Alexandr Golovach, 18.04.2021 15:12
    +4
    Очень рад за Эрика. Ещё хотелось бы попросить Sport.ua рассказать о победе 17-летней Анастасии Соболевой в Анталии и вообще немного рассказать о ней, похоже очень талантливая теннисистка https://www.flashscore.com.ua/player/anastasiya-konstantinovna-soboleva/4AG
    U3dN1/
    Ссылка
    Bromma
    online
      Bromma, 18.04.2021 16:02
    0
    Так, погоджуюсь, дівчині (16-17років) залежить на якому ресурсі дивитись. Анастасія Соболева виграла 3 матчі кваліфікації і 5 матчів основної сітки не маючи рейтингу WTA. При чому в основній сітці виграла всі матчі з рахунком 2:0, і в другому колі обіграла 1 сіяну росіянку А. Захарову (WTA 244).
    Тому прошу спорт.ua при можливості написати про український молодий талант.
    ЕРІК і АНАСТАСІЯ МОЛОДЦІ! Вітаю!
    Ссылка
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