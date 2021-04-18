Ваншельбойм уверенно выиграл второй одиночный титул в сезоне

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм выиграл турнир Shymkent ITF, который проходил в Казахстане.

В финальном поединке 19-летний спортсмен одолел россиянина Ивана Гахова в двух сетах - 6:1, 6:1.

Титул в Шымкенте стал для теннисиста третьим на профессиональном уровне: на старте сезона-2019 Ваншельбойм победил на грунтовом 15-тысячнике в Аньнине (Китай), а в январе этого года выиграл титул на харде в Монастире (Тунис).