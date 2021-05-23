Поедет на Евро. Травма Яремчука оказалась несерьезной

25-летний нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук не смог доиграть до конца матч чемпионата Бельгии против «Мехелена». На 79-й минуте футболист покинул поле из-за травмы.

Повода для беспокойства у тренерского штаба сборной Украины относительно здоровья Романа в преддверии старта Евро-2020 быть не должно. Характер повреждения украинца в матче с «Мехеленом» оказался несерьезным. По словам футболиста, ничего страшного не произошло.

В следующую пятницу, 28 мая, Роман Яремчук присоединится к сборной и сможет начать подготовку к товарищеским играм «сине-желтых» против команд Северной Ирландии и Кипра.

В нынешнем сезоне в составе «Гента» Роман Яремчук провел 43 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Яремчук попал в сферу интересов французской «Ниццы».