Поедет на Евро. Травма Яремчука оказалась несерьезной

Форвард «Гента» вскоре присоединится к сборной Украины

  • 23.05.2021 11:24
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Поедет на Евро. Травма Яремчука оказалась несерьезной
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук не смог доиграть до конца матч чемпионата Бельгии против «Мехелена». На 79-й минуте футболист покинул поле из-за травмы.

Повода для беспокойства у тренерского штаба сборной Украины относительно здоровья Романа в преддверии старта Евро-2020 быть не должно. Характер повреждения украинца в матче с «Мехеленом» оказался несерьезным. По словам футболиста, ничего страшного не произошло.

В следующую пятницу, 28 мая, Роман Яремчук присоединится к сборной и сможет начать подготовку к товарищеским играм «сине-желтых» против команд Северной Ирландии и Кипра.

В нынешнем сезоне в составе «Гента» Роман Яремчук провел 43 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Яремчук попал в сферу интересов французской «Ниццы».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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