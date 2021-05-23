Яремчуком заинтересовался клуб французской Лиги 1

К нападающему «Гента» и сборной Украины Роману Яремчуку проявляет интерес клуб французской Лиги 1 «Ницца».

Скаут «орлят» был замечен на одной из последних игр «Гента», однако он категорически отказался подтверждать, что приехал посмотреть на Яремчука.

Впрочем, по данным бельгийских журналистов, скаут «Ниццы» действительно приехал, чтобы оценить украинского форварда, и даже имел непродолжительную личную беседу с ним.

Напомним, накануне Роман Яремчук получил травму в матче против «Мехелена», характер которой пока не раскрывается, что, в свою очередь, не дает понять, сможет ли ключевой форвард сборной Украины сыграть на Евро-2020.