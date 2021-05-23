Яремчуком заинтересовался клуб французской Лиги 1

Летом форвард сборной Украины может покинуть «Гент»

  • 23.05.2021 09:51
  • 4319 просмотров
  • 2 комментария
Яремчуком заинтересовался клуб французской Лиги 1
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

К нападающему «Гента» и сборной Украины Роману Яремчуку проявляет интерес клуб французской Лиги 1 «Ницца».

Скаут «орлят» был замечен на одной из последних игр «Гента», однако он категорически отказался подтверждать, что приехал посмотреть на Яремчука.

Впрочем, по данным бельгийских журналистов, скаут «Ниццы» действительно приехал, чтобы оценить украинского форварда, и даже имел непродолжительную личную беседу с ним.

Напомним, накануне Роман Яремчук получил травму в матче против «Мехелена», характер которой пока не раскрывается, что, в свою очередь, не дает понять, сможет ли ключевой форвард сборной Украины сыграть на Евро-2020.

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Источник — Voetbal Nieuws

(15 голосов)

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Комментарии
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 23.05.2021 10:48
    +1
    Ему уже пора уходить в более сильный чемп, Франция неплохой вариант, много общего с Бельгией, с адаптацией проблем не должно возникнуть. А теплая Ницца получше Гента)
    Ссылка
    rhabarber
    online
      rhabarber, 23.05.2021 10:20
    -1
    Карпаты гибнут, Рома....
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 23.05.2021 10:48
    +1
    Ему уже пора уходить в более сильный чемп, Франция неплохой вариант, много общего с Бельгией, с адаптацией проблем не должно возникнуть. А теплая Ницца получше Гента)
    Ссылка
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