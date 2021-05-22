Евро под вопросом? Яремчук не доиграл матч с Мехеленом из-за травмы

Украинский форвард был вынужден покинуть поле на 79-й минуте встречи

  • 22.05.2021 23:18
  • 2259 просмотров
  • 8 комментариев
Евро под вопросом? Яремчук не доиграл матч с Мехеленом из-за травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний форвард бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук получил травму в поединке чемпионата Бельгии против «Мехелена» (2:1).

Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Гента», но на 79-й минуте встречи был вынужден уступить место Эмеке из-за полученного повреждения.

Характер травмы украинца пока неизвестен. Яремчук — основной форвард сборной Украины, которая вскоре стартует на Евро-2020.

В текущем сезоне Яремчук провел за «Гент» 43 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач.

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Источник — ФК Гент

(10 голосов)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.05.2021 00:33
    -1
    Можете пора дать шанс нашему лучшему бомбардиру УПЛ 2021 - Кулачу?
    Как не крути, но забить 15 голов играя за Ворсклу - это уже подвиг, а ещё стать лучшим в чемпионате, как минимум заслуживает на вызов в сборную! Я не говорю играть на Евро, но быть в резерве - Да
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 23.05.2021 00:03
    +1
    Alex Romanov, 22.05.2021 23:45
    Милевский, Селезнёв, настал ваш час!
    Гумор треба цінувати,а вони мінусують.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 22.05.2021 23:58
    +2
    Скорейшего восстановления Роман!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 22.05.2021 23:55
    +1
    Бляха, а это ЖОПА, по другому не скажешь. Будем надеяться что ушиб, если нет, то вся надежда на Довбика.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 22.05.2021 23:54
    +4
    Жесть. Поле покидав самостійно, може там і щось не надто серйозне. Тепер ще аби Зінченко з Малиновським неушкодженими приїхали (схрестив пальці)
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.05.2021 23:47
    0
    Alex Romanov, 22.05.2021 23:45
    Милевский, Селезнёв, настал ваш час!
    Ещё алколеоненко вспомни
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 22.05.2021 23:45
    -2
    Милевский, Селезнёв, настал ваш час!
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.05.2021 23:43
    +1
    Вообще печаль((((
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 22.05.2021 23:54
    +4
    Жесть. Поле покидав самостійно, може там і щось не надто серйозне. Тепер ще аби Зінченко з Малиновським неушкодженими приїхали (схрестив пальці)
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 22.05.2021 23:58
    +2
    Скорейшего восстановления Роман!
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 23.05.2021 00:03
    +1
    Alex Romanov, 22.05.2021 23:45
    Милевский, Селезнёв, настал ваш час!
    Гумор треба цінувати,а вони мінусують.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 22.05.2021 23:55
    +1
    Бляха, а это ЖОПА, по другому не скажешь. Будем надеяться что ушиб, если нет, то вся надежда на Довбика.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.05.2021 23:43
    +1
    Вообще печаль((((
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.05.2021 23:47
    0
    Alex Romanov, 22.05.2021 23:45
    Милевский, Селезнёв, настал ваш час!
    Ещё алколеоненко вспомни
    Ссылка
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