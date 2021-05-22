Евро под вопросом? Яремчук не доиграл матч с Мехеленом из-за травмы

25-летний форвард бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук получил травму в поединке чемпионата Бельгии против «Мехелена» (2:1).

Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Гента», но на 79-й минуте встречи был вынужден уступить место Эмеке из-за полученного повреждения.

Характер травмы украинца пока неизвестен. Яремчук — основной форвард сборной Украины, которая вскоре стартует на Евро-2020.

В текущем сезоне Яремчук провел за «Гент» 43 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач.