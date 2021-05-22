Евро под вопросом? Яремчук не доиграл матч с Мехеленом из-за травмы

25-летний форвард бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук получил травму в поединке чемпионата Бельгии против «Мехелена» (2:1).
Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Гента», но на 79-й минуте встречи был вынужден уступить место Эмеке из-за полученного повреждения.
Характер травмы украинца пока неизвестен. Яремчук — основной форвард сборной Украины, которая вскоре стартует на Евро-2020.
В текущем сезоне Яремчук провел за «Гент» 43 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 8 результативных передач.
Источник — ФК Гент
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Как не крути, но забить 15 голов играя за Ворсклу - это уже подвиг, а ещё стать лучшим в чемпионате, как минимум заслуживает на вызов в сборную! Я не говорю играть на Евро, но быть в резерве - Да
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