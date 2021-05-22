ВИДЕО. Безус забил и сделал ассист за Гент в решающем матче против Мехелена

Хавбек Роман Безус забил гол за «Гент» в ключевом матче чемпионата Бельгии против «Мехелена».

На 57-й минуте хавбек поразил цель точным ударом головой после дальней передачи. Через 10 минут Роман отдал голевую передачу партнеру.

Украинцы Безус и Яремчук вышли в стартовом составе «Гента», у «Мехелена» Марьян Швед – на скамейке запасных.

Победитель этого матча выходит в квалификацию Лиги конференций, причем ничья устраивает «Мехелен».

Чемпионат Бельгии. За 5–8 места. 6-й тур

«Мехелен» – «Гент» – 1:2 (игра продолжается)

Голы: Дрейф, 72 (пен) – Безус, 57, Тиссудали, 67.

ГОЛ! 0:1. Роман Безус, 57 мин.

ГОЛ! 0:2. Тиссудали (ассист – Безус), 67 мин.