ВИДЕО. Безус забил и сделал ассист за Гент в решающем матче против Мехелена

Команда Безуса и Яремчука близка к выходу в квалификацию Лиги конференций

  • 22.05.2021 22:27
  • 1870 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Безус забил и сделал ассист за Гент в решающем матче против Мехелена
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек Роман Безус забил гол за «Гент» в ключевом матче чемпионата Бельгии против «Мехелена».

На 57-й минуте хавбек поразил цель точным ударом головой после дальней передачи. Через 10 минут Роман отдал голевую передачу партнеру.

Украинцы Безус и Яремчук вышли в стартовом составе «Гента», у «Мехелена» Марьян Швед – на скамейке запасных.

Победитель этого матча выходит в квалификацию Лиги конференций, причем ничья устраивает «Мехелен».

Чемпионат Бельгии. За 5–8 места. 6-й тур

«Мехелен»  – «Гент» – 1:2 (игра продолжается)

Голы: Дрейф, 72 (пен) – Безус, 57, Тиссудали, 67.

ГОЛ! 0:1. Роман Безус, 57 мин.

ГОЛ! 0:2. Тиссудали (ассист – Безус), 67 мин.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 22.05.2021 22:51
    0
    Красава!!
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 22.05.2021 22:50
    +3
    Было бы здорово привлечь Рому в сборную,но что-то сомневаюсь ,по-моему Шевченко уже определился.Жаль если не поедет.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 22.05.2021 22:48
    +4
    Привіт Шевченку. Такий Безус однозначно заслуговує поїхати на Євро.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 22.05.2021 22:39
    +6
    Безуса в розширений список замість Буяльмького
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 22.05.2021 22:38
    +3
    А еще Роман после удара головой попал в перекладину, реально сейчас в шикарной форме.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.05.2021 22:36
    +3
    Шикарний гол. Та ще й з такої довгою передачі. Безус у відмінній формі. Може Шевченко зверне увагу.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 22.05.2021 22:39
    +6
    Безуса в розширений список замість Буяльмького
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 22.05.2021 22:48
    +4
    Привіт Шевченку. Такий Безус однозначно заслуговує поїхати на Євро.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 22.05.2021 22:50
    +3
    Было бы здорово привлечь Рому в сборную,но что-то сомневаюсь ,по-моему Шевченко уже определился.Жаль если не поедет.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 22.05.2021 22:38
    +3
    А еще Роман после удара головой попал в перекладину, реально сейчас в шикарной форме.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.05.2021 22:36
    +3
    Шикарний гол. Та ще й з такої довгою передачі. Безус у відмінній формі. Може Шевченко зверне увагу.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 22.05.2021 22:51
    0
    Красава!!
    Ссылка
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