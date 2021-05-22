В поединке 38-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» на выезде обыграла «Эйбар» со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Антуан Гризманн.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Эйбар» — «Барселона» — 0:1
Гол: Гризманн, 81
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
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Источник — Sport.ua
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