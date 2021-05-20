В субботу, 22 мая, состоится матч 38-го тура испанской Примеры, в котором «Эйбар» на домашнем стадионе «Ипуруа» примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

«Эйбар»

Проиграв в прошлом туре «Валенсии» (1:4), «оружейники» досрочно вылетели в Сегунду. За 37 матчей «Эйбар» набрал всего лишь 30 очков, и отстал от спасительной 17-й строчки турнирной таблицы на три очка. В элитном дивизионе Испании этот клуб выступал на протяжении последних семи сезонов.

Команда Хосе Луиса Мендилибара хоть и не будет иметь турнирной мотивации, но все же постарается громко хлопнуть дверью напоследок. Тем более на «Ипуруа» «Барселона» в следующий раз приехать может очень нескоро. Если, конечно, жребий не сведет эти команды в Кубке Короля.

«Барселона»

Команда Рональда Кумана выбыла из чемпионской гонки и теперь может рассчитывать в лучшем случае на бронзовые медали. Для их завоевания будет достаточно сыграть даже вничью, поскольку «Севилья», которая идет четвертой, отстает на два очка, а у «Барселоны» над ней есть преимущество еще и по личным встречам.

Вполне возможно, что Кумана отправят в отставку, ведь сезон для каталонского клуба, мягко говоря, получился неудачным. Впрочем, можно не сомневаться, что «сине-гранатовые» будут играть только на победу, ведь этот матч будет последним в сезоне, а затем будет длительная пауза в связи с Евро-2020.

Ориентировочные составы

«Эйбар»: Дмитрович – Корреа, Оливейра, Арбилла, Анхель, Ресио, Эспозито, Атьенса, Родригес, Кике, Муто.

«Барселона»: Тер Штеген – Лангле, Пике, Араухо, Альба, Педри, Бускетс, Иле, Дембеле, Гризманн, Месси.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

22 мая, суббота