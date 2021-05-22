Мадрид впереди. Барселона финишировала в Ла Лиге победой

«Барселона» уже не боролась за титул, однако в последнем туре чемпионата Испании обыграла «Эйбар» и финишировала на 3-м месте. Игру пропускал Лионель Месси, которого ранее отпустили отдыхать.
Каталонцы впервые с 2008 года завершили сезон Ла Лиги вне топ-2. Титул выиграл «Атлетико», который опередил «Реал» на 2 очка. В топ-4 финиширует «Севилья».
Вылетели «Уэска», «Вальядолид» и «Эйбар».
Чемпионат Испании. 38-й тур
Вальядолид - Атлетико 1:2
Голы: Оскар, 18 - Корреа, 57, Суарес, 67
Реал - Вильярреал 2:1
Голы: Бензема, 55, 87 - Пино, 20
Эйбар - Барселона 0:1
Гол: Гризманн, 81
Сельта - Бетис 2:3
Голы: Аспас, 32, Мендес, 32 - Борха, 53, Фекир, 69, Руис, 73
Эльче - Атлетик 2:0
Голы: Бойе, 28, Гути, 73
Осасуна - Реал Сосьедад 0:1
Гол: Перес, 66
Уэска - Валенсия 0:0
Источник — Sport.ua
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