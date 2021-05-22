Мадрид впереди. Барселона финишировала в Ла Лиге победой

«Барселона» уже не боролась за титул, однако в последнем туре чемпионата Испании обыграла «Эйбар» и финишировала на 3-м месте. Игру пропускал Лионель Месси, которого ранее отпустили отдыхать.

Каталонцы впервые с 2008 года завершили сезон Ла Лиги вне топ-2. Титул выиграл «Атлетико», который опередил «Реал» на 2 очка. В топ-4 финиширует «Севилья».

Вылетели «Уэска», «Вальядолид» и «Эйбар».

Чемпионат Испании. 38-й тур

Вальядолид - Атлетико 1:2

Голы: Оскар, 18 - Корреа, 57, Суарес, 67

Реал - Вильярреал 2:1

Голы: Бензема, 55, 87 - Пино, 20

Эйбар - Барселона 0:1

Гол: Гризманн, 81

Сельта - Бетис 2:3

Голы: Аспас, 32, Мендес, 32 - Борха, 53, Фекир, 69, Руис, 73

Эльче - Атлетик 2:0

Голы: Бойе, 28, Гути, 73

Осасуна - Реал Сосьедад 0:1

Гол: Перес, 66

Уэска - Валенсия 0:0