38-й тур
Осасуна
0 : 1
Реал Сосьедад
22.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мадрид впереди. Барселона финишировала в Ла Лиге победой

Однако каталонцы завершили чемпионат только на третьем месте

  • 22.05.2021 21:01
  • 1848 просмотров
  • 4 комментария
Мадрид впереди. Барселона финишировала в Ла Лиге победой
© twitter.com/FCBarcelona

«Барселона» уже не боролась за титул, однако в последнем туре чемпионата Испании обыграла «Эйбар» и финишировала на 3-м месте. Игру пропускал Лионель Месси, которого ранее отпустили отдыхать.

Каталонцы впервые с 2008 года завершили сезон Ла Лиги вне топ-2. Титул выиграл «Атлетико», который опередил «Реал» на 2 очка. В топ-4 финиширует «Севилья».

Вылетели «Уэска», «Вальядолид» и «Эйбар».

Чемпионат Испании. 38-й тур

Вальядолид - Атлетико 1:2
Голы: Оскар, 18 - Корреа, 57, Суарес, 67

Реал - Вильярреал 2:1
Голы: Бензема, 55, 87 - Пино, 20

Эйбар - Барселона 0:1
Гол: Гризманн, 81

Сельта - Бетис 2:3
Голы: Аспас, 32, Мендес, 32 - Борха, 53, Фекир, 69, Руис, 73

Эльче - Атлетик 2:0
Голы: Бойе, 28, Гути, 73

Осасуна - Реал Сосьедад 0:1
Гол: Перес, 66

Уэска - Валенсия 0:0

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 22.05.2021 21:44
    +1
    Какой дол.еб писал это,на спорт уа есть нормальные люди??? Или их с синдромом да.на сюда набирают
    Какой дубль Бензема? Отмененный гол Бензема значит написали,а гол Модрича забыли???
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 22.05.2021 21:42
    0
    А вот Барса еле бронзу взяла. Месси - к Гвардиоле!
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 22.05.2021 21:39
    0
    Мадрид? Напишите - Матрасные чемпионы! Хотя Симпоне чуть не влетел по своим замыслам. Суарес спас, Суарес - красавчик!
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 22.05.2021 21:30
    0
    У Мадриді свято, однак не у цілому Мадриді...
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 22.05.2021 21:44
    +1
    Какой дол.еб писал это,на спорт уа есть нормальные люди??? Или их с синдромом да.на сюда набирают
    Какой дубль Бензема? Отмененный гол Бензема значит написали,а гол Модрича забыли???
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 22.05.2021 21:42
    0
    А вот Барса еле бронзу взяла. Месси - к Гвардиоле!
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 22.05.2021 21:39
    0
    Мадрид? Напишите - Матрасные чемпионы! Хотя Симпоне чуть не влетел по своим замыслам. Суарес спас, Суарес - красавчик!
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 22.05.2021 21:30
    0
    У Мадриді свято, однак не у цілому Мадриді...
    Ссылка
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