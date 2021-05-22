В поединке 34-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Байер» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Боруссия» Дортмунд — «Байер» — 3:1
Голы: Холанд, 5, 84, Ройс, 51 — Бендер, 90, с пенальти
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ларс Бендер (Байер).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
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Источник — Sport.ua
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