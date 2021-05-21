В субботу, 22-го мая, в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в рамках матча последнего, 34-го тура чемпионата Германии местная «Боруссия» примет «Байер» из Леверкузена. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени.

«Боруссия» Д

Дортмунд с большим трудом и нервами, но все же смог досрочно решить главную задачу на сезон – попасть в зону Лиги чемпионов. Сейчас «черно-желтые» имеют в своем активе 61 очко и идут третьими, на четыре пункта опережая пятый «Айнтрахт». Таким образом, «Боруссия» точно сыграет в следующем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы. В этом году подопечные Эдина Терзича смогли пробиться в четвертьфинал, где уступили «Манчестер Сити».

В последнее время Дортмунд набрал приличный ход. В его активе семиматчевая серия из побед во всех турнирах. Именно она позволила «Боруссии» подняться на третье место, а также завоевать Кубок Германии, в финале переиграв «РБ Лейпциг».

Матч против «Байера» станет последним у руля «Боруссии» для Эдина Терзича. Ранее было объявлено, что летом дортмундскую команду возглавит Марко Розе. Интересно, сейчас руководство «черно-желтых» не жалеет о своем решении?

Не смогут выйти на поле в этом матче травмированные Аксель Витцель, Дэн-Аксель Загаду, Матеу Морей, Юссуфа Мукоко, Марвин Хитц и Марсель Шмельцер.

«Байер»

Леверкузенцы также все для себя решили в этом сезоне. Правда, наверное, не такого результаты ждали болельщики и руководство «фармацевтов». «Байер» имеет в своем активе 52 очка и займет по итогам сезоне шестое место. Он выступит в следующем сезоне Лиги Европы, хотя задачей было попадание в Лигу чемпионов. Отсюда и тренерские пертурбации. Со следующего сезона команду возглавит наставник «Янг Бойз» Херардо Сеоане.

Стоит отметить, что как раз «Янг Бойз» выбил «Байер» из розыгрыша Лиги Европы еще на стадии 1/16 финала. А из Кубка Германии команда из Леверкузена неожиданно вылетела в 1/8 финала, когда уступила «Эссену». Последние игры также оказались неудачными. «Фармацевты» сыграли вничью с «Вердером» и «Унион Берлин».

В «Байере» лазарет в конце сезона также переполнен. Последнюю игру чемпионата пропустят Лукас Аларио, Сантьяго Ариас, Юлиан Баумгартлингер, Ларс Бендер, Леон Бэйли, Эсекиэль Паласиос, Дейли Синкгравен и Тимоти Фосу-Менса.

История встреч

Соперники провели между собой 83 матча, из которых 32 завершились победами Дормунда и 29 – викториями Леверкузена. Еще в 22 игре победитель не был определен.

В матче первого круга «Байер» на своем поле взял верх над «Боруссией» со счетом 2:1.

Ориентировочные составы:

«Боруссия» Д: Бюрки, Геррейро, Хуммельс, Аканжи, Менье, Дахуд, Рейна, Дилэйни, Санчо, Азар, Холанд.

«Байер»: Градецки, Та, Драгович, Тапсоба, Венделл, Дамирбай, Арангис, Диаби, Вирц, Амири, Шик.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 4.62 по линии Parimatch.

22 мая, суббота