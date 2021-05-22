Завершен сезон Бундеслиги. Определена топ-4 и драматичный вылет Вердера

«Бавария» финишировала уверенной победой

  • 22.05.2021 18:33
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Завершен сезон Бундеслиги. Определена топ-4 и драматичный вылет Вердера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Перед последним туром чемпионата Германии большой интриги не было, так как «Бавария» досрочно стала чемпионом, а в Лигу чемпионов кроме нее вышли «Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд и «Вольфсбург».

В Лигу Европы отправились «Айнтрахт» и «Байер», а в Бундеслигу 2 вылетели «Шальке» и «Вердер».

«Кельн» в конце своего поединка добился победы и теперь сыграет в переходных матчах.

Чемпионат Германии. 34-й тур

Боруссия Д - Байер 3:1
Голы: Холанд, 5, 84, Ройс, 51 - Бендер, 90 (с пен)

Бавария - Аугсбург 5:2
Голы: Джеффри, 9 (в свои ворота), Гнабри, 23, Киммих, 33, Коман, 43, Левандовски, 90 - Хан, 67, Нидерайкер, 72

Вольфсбург - Майнц 2:3
Голы: Филипп, 48, Виктор, 66 - Ботеус, 44, Квайсон, 54, Белл, 77

Айнтрахт Ф - Фрайбург 3:1
Голы: Андре Силва, 62 (с пен), Туре, 87 Аче, 90 - Йенг, 77

Кельн - Шальке 1:0
Гол: Борнаув, 86

Хоффенхайм - Герта 2:1
Голы: Адамян, 49, Крамарич, 90 - Дарида, 43

Унион - Лейпциг 2:1
Голы: Фридрих, 67, Крузе, 90 - Клюйверт, 55

Штутгарт - Арминия 0:2
Голы: Клос, 66, Доан, 72

Вердер - Боруссия М 2:4
Голы: Рашица, 61, Феллкруг, 83 - Штиндль, 3, Тюрам, 52, Бенсабаини, 58, Нойхаус, 67

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Источник — Sport.ua

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