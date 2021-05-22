Реал Мадрид

В субботу, 22 мая, состоится поединок 38 тура испанской Ла Лиги, в котором сразятся мадридский «Реал» и «Вильярреал». Матч пройдет в Мадриде на поле стадиона «Альфредо ди Стефано», начало в 19:00.

Розыгрыш чемпионата Испании подходит к концу. Его смело можно назвать аттракционом невиданной щедрости – «Атлетико», «Реал» или «Барселона» уже давно могли бы стать чемпионами, но в последних турах массово теряли очки и не пользовались осечками конкурентов. Наиболее щедрыми оказались каталонцы, которые перед последним туром благополучно выпали из чемпионской гонки. Поэтому золото Примеры разыграют два мадридских клуба.

Легче будет «Атлетико», ведь всё зависит только от них – если подопечные Симеоне выиграют свой матч, то могут начинать праздновать. А в случае потери очков будут нюансы. Этой потери очков как раз ждет «Реал» – «сливочные» отстают от соседей на два балла, поэтому им нужно будет выигрывать свой матч с «Вильярреалом» и ждать любую осечку конкурентов, неважно, ничью или поражение.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Реал – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция