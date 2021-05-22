В субботу, 22 мая, состоится поединок 38 тура чемпионата Испании, в котором «Реал Вальядолид» будет принимать мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Судьба чемпионства в Ла Лиге решится в последнем туре. При этом команда Диего Симеоне является хозяином положения, ведь победа в Вальядолиде позволит «Атлетико» завоевать титул. Интриги добавляет то обстоятельство, что в субботу «матрасникам» будет противостоять сверхмотивированный соперник.

Только победа в заключительном туре может сохранить для «бело-фиолетовых» прописку в элитном дивизионе (к победе «Вальядолида» еще должны добавиться поражения «Эльче» и «Уэски»). В первом круге «Атлетико» обыграл своих соперников со счетом 2:0 (голы забили Тома Лемар и Маркос Льоренте).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Реал Вальядолид – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция