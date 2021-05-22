Игорь СУРКИС: «Выбрасывать человека из футбола – неправильно»

Президент Динамо о Гельзине

  • 22.05.2021 09:33
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Игорь СУРКИС: «Выбрасывать человека из футбола – неправильно»
© ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Владимиру Зверову рассказал об отношении к дисквалификации Гельзина.

- Его команда играла на нашем стадионе, я часто приходил на матчи и видел его все 4 года. Мы отдали стадион, не считая затраты. Он платит чисто символически, но мы не могли не пойти ему навстречу, чтобы сохранить такую команду, как «Олимпик». Да, Владислав Гельзин допустил вещи, которые не должны присутствовать в прямом эфире. Когда-то я тоже был дисквалифицирован за то, что зашел к судьям и что-то сказал, хоть и не в такой форме. Был оштрафован и оплатил этот штраф. Правила должны быть одни для всех. Но Гельзин осознал это и извинился перед журналистами и футбольной общественностью. Нельзя сегодня отлучать человека от футбола. А если это закончится тем, что мы потеряем и «Олимпик»? Кому от этого станет легче? Дайте условную дисквалификацию, а если это повторится – то дисквалифицируйте на 5, на 10 лет. Он же мог сказать то же самое, но никого не оскорбляя. Что его команду убили, что судейство было неправильным, что Комитет арбитров должен пересмотреть эти моменты. Гельзин признал, что был неправ. Считаю, что выбрасывать человека из футбола – неправильно.

Он сплотил команду. Суркис рассказал о работе Луческу и триумфальном сезоне

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Источник — ФК Динамо Киев

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