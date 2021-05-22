СУРКИС: «Ахметов любит Шахтер больше, чем деньги. Он мог закрыть клуб»

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Владимиру Зверову рассказал об отношениях с руководителями «Шахтера», «Зари» и «Олимпика»:

«Честь и хвала Ринату Леонидовичу Ахметову за то, что он сохранил футбольный клуб «Шахтер». У него, как ни у кого, была возможность закрыть этот проект, подчеркиваю – дорогостоящий проект. В это невозможно поверить, но он мог это сделать. Уверяю вас, что Ахметов любит «Шахтер» больше, чем деньги. Каждый матч он пропускает через свое сердце. На моем дне рождения он сказал, что мы родственные души. Его тост звучал так: считаю, что серебряные медали подходят для Игоря Михайловича, а я лучше смотрюсь с золотыми. У нас идет противостояние. Мы в нормальных человеческих отношениях, но на футбольном поле мы не уступаем. Не мы с ним бьемся на поле, а играют наши футболисты, наши философии. Я избрал такой путь, он – другой. Если нет «Шахтера», то нет и «Динамо». И наоборот.

Амбициозный президент и у «Зори». Как говорится, человек без родины. Ведь тяжело играть не в своем городе. У него нет таких возможностей, но он вкладывает деньги в футбол. Он мне недавно звонил и хотел обсудить, кого можно взять в аренду или выкупить. Этот человек болеет футболом. Более того, не знаю, нашел бы я мужество, чтобы на первой минуте после финального свистка в финале Кубка Украины позвонить Евгению Геллеру. Первый звонок был от него, с признанием того, что «Динамо» было сильнее и поздравлением с победой. Это говорит о его мужской силе воле, порядочности в отношении того, что делаю я, а я уважаю то, что делает он.

То же касается и президента «Олимпика». Его команда играла на нашем стадионе, я часто приходил на матчи и видел его все 4 года. Мы отдали стадион, не считая затраты. Он платит чисто символически, но мы не могли не пойти ему навстречу, чтобы сохранить такую команду, как «Олимпик». Да, Владислав Гельзин допустил вещи, которые не должны присутствовать в прямом эфире. Когда-то я тоже был дисквалифицирован за то, что зашел к судьям и что-то сказал, хоть и не в такой форме. Был оштрафован и оплатил этот штраф. Правила должны быть одни для всех. Но Гельзин осознал это и извинился перед журналистами и футбольной общественностью. Нельзя сегодня отлучать человека от футбола. А если это закончится тем, что мы потеряем и «Олимпик»? Кому от этого станет легче? Дайте условную дисквалификацию, а если это повторится – то дисквалифицируйте на 5, на 10 лет. Он же мог сказать то же самое, но никого не оскорбляя. Что его команду убили, что судейство было неправильным, что Комитет арбитров должен пересмотреть эти моменты. Гельзин признал, что был неправ. Считаю, что выбрасывать человека из футбола – неправильно».

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