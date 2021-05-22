Никогда не говори никогда. Суркис оценил возможность возвращения Ярмоленко

Президент «Динамо» остается в прекрасных отношениях со всеми игроками

  • 22.05.2021 03:00
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Никогда не говори никогда. Суркис оценил возможность возвращения Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Владимиру Зверову оценил возможность возвращения форварда «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в киевский клуб:

«Будем болеть всем сердцем за нашу сборную. Я буду болеть как за своих футболистов, так и за игроков «Шахтера», «Аталанты», «Вест Хэма» – всех. Я очень хочу, чтобы Андрей Ярмоленко быстрее набрал свои кондиции, потому что он незаменимый футболист. Когда в составе выходят Коноплянка и Ярмоленко, я переживаю, почему не играет Цыганков. Когда выходит Цыганков, я переживаю, почему не играет Ярмоленко. У меня с этими ребятами связана целая жизнь, и я за них переживаю, я хочу, чтобы у них был результат. Тут нет никаких двойных стандартов.

Дай Бог, чтобы наша сборная прошла как можно дальше. Это будет не только процветание наших футболистов, рост их трансферной стоимости, это будет честь нашей страны, свидетельство того, что мы по-прежнему футбольная страна, и в тяжелое с экономической точки зрения время мы поддерживаем уровень нашего футбола. Это очень важный выставочный серьезный турнир, который, к сожалению, не состоялся в прошлом году, но, даст Бог, состоится в этом году при каком-то определенном количестве болельщиков.

Реально ли возвращение Ярмоленко в «Динамо»? Никогда не говори никогда. Ярмоленко является одним из сильнейших футболистов «Динамо» за последнее десятилетие. Мы с ним прошли тяжелый путь, выиграли два чемпионства, прошли группу Лиги чемпионов. После этого состоялся его трансфер. Мы с ним в прекрасных отношениях. Он меня поздравляет со всеми завоеванными клубом трофеями, с днем рождения. Я тоже поздравляю его. Я остаюсь в прекрасных отношениях со всеми футболистами, в том числе и теми, кто не работает в клубе».

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Источник — ПроФутбол

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