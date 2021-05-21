Вацко и Леоненко. Как будут работать телеканалы Футбол во время Евро-2020?

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в эфире программы Денисов Time рассказал о работе каналов во время чемпионата Европы:

«В нашей семье телеканалов родился слоган: «Одно Евро – три канала». Студия до и после матчей, студии во время матчей и в которых разбираются голы, будут показаны флеш-интервью. Эта студия будет показана на всех трех телеканалах. Дневная студия у нас будет называть «EURO NON STOP». Как зрители могут смотреть матч? Они могут выбрать. На Футбол 1 идет трансляция матча в классическом варианте. На Футбол 3 сделаем паб ваших друзей. Там будут собираться эксперты, будут гости, и будет бесконечное обсуждение матча.

Программа будет называться «FUN TALK». Эта программа будет выходить во время матча, и зрители смогут смотреть поединок вместе с ведущими и гостями этой студии. Картинку матча зрители не видят, но студия комментирует этот матч по ходу поединка. На канале Футбол 2 вы сможете посмотреть симбиоз – идет и матч, и программа «FUN TALK» тоже будет на экране. Зрители смогут участвовать в бесконечном общении.

Как будет выглядеть день телеканалов Футбол? В 10 утра будет начинаться Футбол NEWS. На время Евро мы в разы увеличиваем количество выходов программы Футбол NEWS. Зрители будут в курсе всех самых горячих новостей. Далее идет программа «HIGHTLIGHT SHOW», где ведущей программы будет Алла Бублий. Там вы сможете увидеть все самые интересные фрагменты матчей. С 14:00 начинается программа «EURO NON STOP» – аналитическая студия, где будут эксперты и журналисты. Они будут обсуждать грядущий поединок, который будет начинаться в 16:00. Также эта студия будет и после матча.

Каждый вечер в 00:00 будет выходить в эфир программа Великий футбол. В нее возвращается Виктор Вацко. Эксперты будут работать по парам. Одна пара – Виктор Леоненко и Вячеслав Шевчук, а вторая – Виктор Вацко и Михаил Метревели. Ежедневно эти пары будут меняться. Также будут приходить гости в студию. Еще у нас будут две съемочные группы, которые будут работать в стане сборной Украины. На связи с нами всегда будут журналисты – Дмитрий Шпирко и Влада Зинченко».

Стало известно, кто будет соведущей Денисова в Великом футболе на Евро