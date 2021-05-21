Вацко и Леоненко. Как будут работать телеканалы Футбол во время Евро-2020?

Зрителей телеканалов Футбол 1/2/3 ждет множество сюрпризов

  • 21.05.2021 23:59
  • 312 просмотров
  • 1 комментарий
Вацко и Леоненко. Как будут работать телеканалы Футбол во время Евро-2020?
© ТК Футбол 1/2/3

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в эфире программы Денисов Time рассказал о работе каналов во время чемпионата Европы:

«В нашей семье телеканалов родился слоган: «Одно Евро – три канала». Студия до и после матчей, студии во время матчей и в которых разбираются голы, будут показаны флеш-интервью. Эта студия будет показана на всех трех телеканалах. Дневная студия у нас будет называть «EURO NON STOP». Как зрители могут смотреть матч? Они могут выбрать. На Футбол 1 идет трансляция матча в классическом варианте. На Футбол 3 сделаем паб ваших друзей. Там будут собираться эксперты, будут гости, и будет бесконечное обсуждение матча.

Программа будет называться «FUN TALK». Эта программа будет выходить во время матча, и зрители смогут смотреть поединок вместе с ведущими и гостями этой студии. Картинку матча зрители не видят, но студия комментирует этот матч по ходу поединка. На канале Футбол 2 вы сможете посмотреть симбиоз – идет и матч, и программа «FUN TALK» тоже будет на экране. Зрители смогут участвовать в бесконечном общении.

Как будет выглядеть день телеканалов Футбол? В 10 утра будет начинаться Футбол NEWS. На время Евро мы в разы увеличиваем количество выходов программы Футбол NEWS. Зрители будут в курсе всех самых горячих новостей. Далее идет программа «HIGHTLIGHT SHOW», где ведущей программы будет Алла Бублий. Там вы сможете увидеть все самые интересные фрагменты матчей. С 14:00 начинается программа «EURO NON STOP» – аналитическая студия, где будут эксперты и журналисты. Они будут обсуждать грядущий поединок, который будет начинаться в 16:00. Также эта студия будет и после матча.

Каждый вечер в 00:00 будет выходить в эфир программа Великий футбол. В нее возвращается Виктор Вацко. Эксперты будут работать по парам. Одна пара – Виктор Леоненко и Вячеслав Шевчук, а вторая – Виктор Вацко и Михаил Метревели. Ежедневно эти пары будут меняться. Также будут приходить гости в студию. Еще у нас будут две съемочные группы, которые будут работать в стане сборной Украины. На связи с нами всегда будут журналисты – Дмитрий Шпирко и Влада Зинченко».

Стало известно, кто будет соведущей Денисова в Великом футболе на Евро

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Денисов Time

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 22.05.2021 00:07
    0
    Буду сиотреть Матч тв ам сори!))
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 22.05.2021 00:07
    0
    Буду сиотреть Матч тв ам сори!))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности