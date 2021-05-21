Стало известно, кто будет соведущей Денисова в Великом футболе на Евро

Соведущей будет Даша Савина, девушка защитника «Шахтера» Валерия Бондаря

  • 21.05.2021 16:23
  • 833 просмотра
  • 6 комментариев
Стало известно, кто будет соведущей Денисова в Великом футболе на Евро
© Instagram. Даша Савина и Валерий Бондарь

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, кто будет его соведущей для программы Великий футбол на Евро-2020:

«Мы решили с коллегами попробовать представить вам нашей соведущей девушку, которую вы уже наверняка видели и встречали на «Футболах».

Это Даша Савина, которая на время Евро-2020 станет моей соведущей. Она будет работать в студии. У нее будет своя интересная и функциональная роль. Это будет интересно, я думаю, что Даша с этим справится». 

Таким образом, Даша Савина, девушка защитника «Шахтера» Валерия Бондаря, будет работать в роли соведущей «Великого футбола» на Евро-2020.

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Источник — Великий футбол

(5 голосов)

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Комментарии
    enjoypitor
    online
      enjoypitor, 21.05.2021 16:39
    +1
    все таки дала согласие на съемки в пoрно! А говорила"где я,а где пoрно"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.05.2021 16:39
    0
    А будет драка за микрофон с Владом Седан?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.05.2021 16:38
    0
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 16:36
    0
    У него все ведущие такого типажа были! Блондинки, с накачанными частями тела... Интересно, эта тоже любит оралки?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 21.05.2021 16:35
    0
    вважав,що анали футбол1,2,3 -це дно,але знизу постукали...
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 21.05.2021 16:32
    +1
    А как же Влада Седан???
    Ссылка
    enjoypitor
    online
      enjoypitor, 21.05.2021 16:39
    +1
    все таки дала согласие на съемки в пoрно! А говорила"где я,а где пoрно"
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 21.05.2021 16:32
    +1
    А как же Влада Седан???
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.05.2021 16:39
    0
    А будет драка за микрофон с Владом Седан?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.05.2021 16:38
    0
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 16:36
    0
    У него все ведущие такого типажа были! Блондинки, с накачанными частями тела... Интересно, эта тоже любит оралки?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 21.05.2021 16:35
    0
    вважав,що анали футбол1,2,3 -це дно,але знизу постукали...
    Ссылка
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