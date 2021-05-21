Стало известно, кто будет соведущей Денисова в Великом футболе на Евро

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, кто будет его соведущей для программы Великий футбол на Евро-2020:
«Мы решили с коллегами попробовать представить вам нашей соведущей девушку, которую вы уже наверняка видели и встречали на «Футболах».
Это Даша Савина, которая на время Евро-2020 станет моей соведущей. Она будет работать в студии. У нее будет своя интересная и функциональная роль. Это будет интересно, я думаю, что Даша с этим справится».
Таким образом, Даша Савина, девушка защитника «Шахтера» Валерия Бондаря, будет работать в роли соведущей «Великого футбола» на Евро-2020.
Источник — Великий футбол
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