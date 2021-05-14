Кто она? У Денисова в Великом футболе на Евро-2020 будет девушка-соведущая

Рассматриваются претендентки и кандидатки для программы Великий футбол

  • 14.05.2021 22:14
  • 2540 просмотров
  • 14 комментариев
Кто она? У Денисова в Великом футболе на Евро-2020 будет девушка-соведущая
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о поисках девушки-соведущей для программы Великий футбол на Евро-2020:

«Рассматриваем вариант новой участницы программы «Великий футбол» на Евро-2020. Есть претендентки и кандидатки. Я оставляю свободное пространство для вашей фантазии.

Напишите, пожалуйста, кого бы вы хотели видеть в роли соведущей «Великого футбола» на Евро».

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Источник — Денисов Time

(10 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.05.2021 23:16
    +1
    Берите Сашу Лободу, если Циганык не против. И название смените на "Великий профутбол"
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 14.05.2021 23:15
    0
    Кто она ?
    Шкура.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.05.2021 23:14
    0
    Владимир Копяк, 14.05.2021 22:34
    А че искать? Одолжить у Блохина его дочку Ирочку,она прекрасно смотрелась уШустера, правда в футболе ни в зуб ногой,но зато петь под гитару умеет, берите, не прогадаете....
    Разве она была у Шустера? Она у Денисова и была. У Шустера была Инна Цимбалюк!!!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.05.2021 23:12
    0
    VAD, 14.05.2021 22:51
    Да уж, учитывая уровень остальных это будет еще то Шапито, но мож Леоненко на операцию согласился...
    У него ж дочка есть. Может ее Леон предложит в ведущие
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 14.05.2021 23:04
    +1
    Ирина Морозюк?
    Ссылка
    Сергій Поліщук
    online
      Сергій Поліщук, 14.05.2021 23:03
    0
    Думаю, лучшая кандидатура - Лашинда Гомес!
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 14.05.2021 23:01
    +2
    Даша Савина
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.05.2021 22:51
    +1
    Да уж, учитывая уровень остальных это будет еще то Шапито, но мож Леоненко на операцию согласился...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.05.2021 22:43
    0
    Седан в флеш зоне будет на играх. Она укололась уже 200% , иначе из Киева в Лондон каждую неделю бы не летала.
    А в студии хз кто может быть и Лобода тоже может быть. Она то без Профутбола
    Ссылка
    stop2018
    online
      stop2018, 14.05.2021 22:41
    -1
    Где бабы, а где футбол!! Хватит Монзуль! Одумайся!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.05.2021 22:38
    +1
    Внеземной красоты должна быть девушка, чтобы хоть как-то нейтрализовать моральное уродство в студии
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.05.2021 22:34
    +2
    А че искать? Одолжить у Блохина его дочку Ирочку,она прекрасно смотрелась уШустера, правда в футболе ни в зуб ногой,но зато петь под гитару умеет, берите, не прогадаете....
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 14.05.2021 22:29
    -1
    Володимир Ляшенко, 14.05.2021 22:25
    Влада Седан!
    Баклажан!
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 14.05.2021 22:25
    -1
    Влада Седан!
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 14.05.2021 23:01
    +2
    Даша Савина
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.05.2021 22:34
    +2
    А че искать? Одолжить у Блохина его дочку Ирочку,она прекрасно смотрелась уШустера, правда в футболе ни в зуб ногой,но зато петь под гитару умеет, берите, не прогадаете....
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.05.2021 23:16
    +1
    Берите Сашу Лободу, если Циганык не против. И название смените на "Великий профутбол"
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 14.05.2021 23:04
    +1
    Ирина Морозюк?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.05.2021 22:51
    +1
    Да уж, учитывая уровень остальных это будет еще то Шапито, но мож Леоненко на операцию согласился...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.05.2021 22:38
    +1
    Внеземной красоты должна быть девушка, чтобы хоть как-то нейтрализовать моральное уродство в студии
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 14.05.2021 23:15
    0
    Кто она ?
    Шкура.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.05.2021 23:14
    0
    Владимир Копяк, 14.05.2021 22:34
    А че искать? Одолжить у Блохина его дочку Ирочку,она прекрасно смотрелась уШустера, правда в футболе ни в зуб ногой,но зато петь под гитару умеет, берите, не прогадаете....
    Разве она была у Шустера? Она у Денисова и была. У Шустера была Инна Цимбалюк!!!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.05.2021 23:12
    0
    VAD, 14.05.2021 22:51
    Да уж, учитывая уровень остальных это будет еще то Шапито, но мож Леоненко на операцию согласился...
    У него ж дочка есть. Может ее Леон предложит в ведущие
    Ссылка
    Сергій Поліщук
    online
      Сергій Поліщук, 14.05.2021 23:03
    0
    Думаю, лучшая кандидатура - Лашинда Гомес!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.05.2021 22:43
    0
    Седан в флеш зоне будет на играх. Она укололась уже 200% , иначе из Киева в Лондон каждую неделю бы не летала.
    А в студии хз кто может быть и Лобода тоже может быть. Она то без Профутбола
    Ссылка
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