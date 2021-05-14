Кто она? У Денисова в Великом футболе на Евро-2020 будет девушка-соведущая

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о поисках девушки-соведущей для программы Великий футбол на Евро-2020:

«Рассматриваем вариант новой участницы программы «Великий футбол» на Евро-2020. Есть претендентки и кандидатки. Я оставляю свободное пространство для вашей фантазии.

Напишите, пожалуйста, кого бы вы хотели видеть в роли соведущей «Великого футбола» на Евро».