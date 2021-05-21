Поднимаем зарплаты арбитрам. Павелко высказал доверие к Лучано Лучи

Президент УАФ Андрей Павелко в интервью журналисту Александру Денисову рассказал о работе судейского корпуса УАФ и о надвигающихся реформах в украинском арбитраже:

«Конечно, есть доверие к Лучано Лучи. В последнее время у нас была внедрена система VAR, и не каждая страна в Европе может этим похвастаться. Недавно на конгрессе УЕФА в Монтре ко мне подходили коллеги с Грузии и Латвии и спрашивали о том, как внедрять систему VAR. Мы договорились, что к нам в Украину приедут делегации из этих стран, и мы поделимся своим опытом.

Мы не говорим прессе, сколько к нам приходит от иностранных комитетов арбитров предложений о том, чтобы наши арбитры обслуживали ключевые матчи этих чемпионатов. Наши арбитры имеют авторитет, и работа Лучано Лучи очень ценится.

Есть договоренность, что со следующего сезона все лиги поднимают зарплаты арбитрам на 60%. Были предложения поднять и на большую сумму, но надо понимать, что не все клубы имеют финансовую возможность».