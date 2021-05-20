Андрюш, надо что-то делать! Геллер рассказал о своем звонке Павелко

Президент «Зари» поведал, как звонил главе УАФ после матча с «Олимпиком»

  • 20.05.2021 23:21
  • 886 просмотров
  • 1 комментарий
Андрюш, надо что-то делать! Геллер рассказал о своем звонке Павелко
© YouTube. Андрей Павелко

Президент «Зари» Евгений Геллер поведал, как звонил президенту УАФ Андрею Павелко, когда был недоволен судейством в матче луганского клуба против «Олимпика» (1:2):

«Да, я звонил ему и сказал: «Андрюш, надо что-то делать, мы же играем в футбол не только ради себя, мы же демонстрируем футбол, который потом хотим показать в Европе. Когда футболисты выходят и боятся судью, они потом в Европе не продемонстрируют никакой результат». Не надо пугать футболистов. 

Арбитр Балакин говорил игрокам, что ему пришло указание сверху? Я это не комментирую. Если судья так считает, пусть подаст куда-то, выйдет на телевидение и расскажет, как все происходит на самом деле.

Как Павелко отреагировал на звонок? Сказал, что будет разбираться. Судя по итогам, не разобрались. Бывает».

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Источник — Бомбардир

(8 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.05.2021 23:33
    +4
    Павелко будет разбираться? Пчелы против меда.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.05.2021 23:33
    +4
    Павелко будет разбираться? Пчелы против меда.
    Ссылка
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