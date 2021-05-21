Тоттенхэм начал переговоры с Сарри

Итальянский специалист может вернуться в АПЛ

  • 21.05.2021 22:22
  • 230 просмотров
  • 0 комментариев
Тоттенхэм начал переговоры с Сарри
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

«Тоттенхэм» начал переговоры с итальянским тренером Маурицио Сарри, которому предлагают возглавить команду со следующего сезона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Сарри находится без работы с лета прошлого года, когда он был уволен из «Ювентуса». Ранее он был близок к тому, чтобы возглавить «Рому», но «волки» предпочли Жозе Моуриньо, который был уволен именно из «Тоттенхэма».

Ранее «Шпоры» пытались пригласить Массимильяно Аллегри, но тот отклонил предложение «Тоттенхэма».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — твиттер Николо Скиры

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности