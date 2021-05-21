Тоттенхэм начал переговоры с Сарри

«Тоттенхэм» начал переговоры с итальянским тренером Маурицио Сарри, которому предлагают возглавить команду со следующего сезона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Сарри находится без работы с лета прошлого года, когда он был уволен из «Ювентуса». Ранее он был близок к тому, чтобы возглавить «Рому», но «волки» предпочли Жозе Моуриньо, который был уволен именно из «Тоттенхэма».

Ранее «Шпоры» пытались пригласить Массимильяно Аллегри, но тот отклонил предложение «Тоттенхэма».