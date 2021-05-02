Сарри подпишет двухлетний контракт с Ромой

Паулу Фонсека вскоре покинет клуб

  • 02.05.2021 11:36
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Сарри подпишет двухлетний контракт с Ромой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный итальянский тренер Маурицио Сарри вскоре вернется к работе. 62-летний специалист возглавит «Рому».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, Сарри заключит с римлянами двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

Напомним, что летом 2020 года Сарри покинул «Ювентус».

В данный момент «Рому» возглавляет Паулу Фонсека, который покинет клуб летом. 

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Источник — Twitter

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