Сарри подпишет двухлетний контракт с Ромой

Известный итальянский тренер Маурицио Сарри вскоре вернется к работе. 62-летний специалист возглавит «Рому».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, Сарри заключит с римлянами двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
Напомним, что летом 2020 года Сарри покинул «Ювентус».
В данный момент «Рому» возглавляет Паулу Фонсека, который покинет клуб летом.
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Источник — Twitter
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