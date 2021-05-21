Они обижали Луческу весь сезон. Суркис рассказал про ультрас и кузьмичей

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Владимиру Зверову рассказал об отношениях с ультрас киевского клуба:

«Ультрас «Динамо» обижали Луческу весь сезон. Я так считаю. Но они могут говорить все, что хотят. Для меня главное – результат. Я уезжаю со стадиона, и я самый счастливый. Когда ультрас приходили ко мне, то мне в глаза они так не говорили. То, что они пишут. Они могут писать что угодно, но оскорблять не имеют права. Луческу не выдержал, когда они его оскорбили нецензурными словами. На фразу «Луческу, уезжай домой» он им аплодирует.

Давайте разберемся, кто его не воспринимает. Недавно мы ходили с Луческу по Крещатику. Жаль, что не было камер. Люди останавливались, фотографировались с ним и брали автограф. А кто ему аплодировал в Тернополе на финале Кубка? Это не киевляне, а местные болельщики. Это факт. И так было бы в каждом уголке. Я с уважением отношусь к нашим ультрас, которые так себя называют. Но болеют ли они за команду «Динамо» или против? Такой у меня вопрос.

Раньше было так: ультрас сидят на секторе, и футболисты бежали только к ним. И аплодировали только им. И кланялись только им. А все остальные не болельщики? Они их называют диванными или еще как-то, кузьмичами. Я ценю любого болельщика. Кто приходит с маленьким ребенком, пожилых людей. Для меня они болельщики. Я никогда не был ультрас, но с 1966 года, если пропустил 5% матчей «Динамо», то это много. То же касалось и моего отца, и моего брата. И моей матери, которой было тяжело ходить, но она всегда шла с отцом на стадион. До последнего сезона.

В этом году ушел мой отец, и было так суждено, что он не дожил до этого момента. Я бы хотел, чтобы золотые медали чемпионата и Кубка висели на его груди. Он это заслужил тем, что помог убедить Луческу возглавить «Динамо». В последнем матче он сломал три ребра, находясь в ложе. Это было в матче с «Колосом». Когда он видел этот, мягко говоря, беспредел на поле в плане судейства.

Я самодостаточный человек, меня не остановить никакими штрафами. Буду называть вещи своими именами. И о том беспределе, который был по отношению к моей команде, мой отец тоже говорил. Но, наверное, были сделаны какие-то выводы, и дальше во второй части чемпионата было нормальное, адекватное судейство. Я за то, чтобы ко всем командам было одинаковое отношение.

Когда мой брат был президентом Федерации, «Шахтер» 5 раз становился чемпионом. А за 12 лет «горняки» 8 раз были чемпионами. «Шахтер» – сильная команда с возможностями. И говорить, что на сегодняшний день они сдали свои позиции – смешно. Мы стали значительно сильнее, организованней, мы перестали терять очки там, где раньше теряли.

Мы могли настроиться на «Шахтер». Хацкевич все время его обыгрывал. Я три сезона доверял Саше. Он ушел цивилизованно, мы пожелали друг другу успехов. Переживал за него, когда он работал в «Роторе». Хацкевич и Шацких на тот момент делали все, что могли. Может, после опыта работы с «Ротором» они бы уже были другими. Знаю, что Хацкевич хочет расти и работать со своим штабом. Надеюсь, что он найдет работу, соответствующую его амбициям».

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