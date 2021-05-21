Рональд КУМАН: «Не чувствовал доверия со стороны клуба»

Наставник «Барселоны» недоволен руководством клуба

  • 21.05.2021 20:20
  • 1088 просмотров
  • 2 комментария
Рональд КУМАН: «Не чувствовал доверия со стороны клуба»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пожаловался на нехватку поддержки со стороны руководства клуба:

«На заключительном отрезке сезона я не чувствовал доверия со стороны клуба. Мы не говорили о моем будущем, и я понимаю, что есть сомнения по поводу результатов. Я понимаю, что для побед необходимы изменения.

Если руководство думает, что нужен другой тренер или другие игроки, это нормально, но об этом нужно сообщать.

Думаю, нужно проявлять больше уважения к своему тренеру и игрокам. Насколько я понимаю, игроков задевают недавние сообщения в СМИ. Они не заслуживают такого отношения. Многие вещи нужно делать по-другому».

Ранее сообщалось о том, что Куман будет уволен в конце сезона. Его место может занять Франк Райкард.

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Источник — Marca

(7 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 20:31
    0
    нідерландський ОВБ
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 21.05.2021 20:28
    0
    А чё тебе ещё нужно было, хороняка! У тебя команда топ. Сделай результат! Доверия клуба бл...не чувствовал.....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 20:31
    0
    нідерландський ОВБ
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 21.05.2021 20:28
    0
    А чё тебе ещё нужно было, хороняка! У тебя команда топ. Сделай результат! Доверия клуба бл...не чувствовал.....
    Ссылка
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