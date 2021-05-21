Рональд КУМАН: «Не чувствовал доверия со стороны клуба»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пожаловался на нехватку поддержки со стороны руководства клуба:
«На заключительном отрезке сезона я не чувствовал доверия со стороны клуба. Мы не говорили о моем будущем, и я понимаю, что есть сомнения по поводу результатов. Я понимаю, что для побед необходимы изменения.
Если руководство думает, что нужен другой тренер или другие игроки, это нормально, но об этом нужно сообщать.
Думаю, нужно проявлять больше уважения к своему тренеру и игрокам. Насколько я понимаю, игроков задевают недавние сообщения в СМИ. Они не заслуживают такого отношения. Многие вещи нужно делать по-другому».
Ранее сообщалось о том, что Куман будет уволен в конце сезона. Его место может занять Франк Райкард.
Источник — Marca
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