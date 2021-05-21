Клуб Берлускони может подписать Буффона

Легендарный вратарь может продолжить карьеру в «Монце»

  • 21.05.2021 20:04
  • 758 просмотров
  • 1 комментарий
Клуб Берлускони может подписать Буффона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон продолжает поиски нового клуба после того, как легендарный вратарь решил покинуть «Ювентус» в конце сезона.

Подписать 43-летнего ветерана хочет клуб Серии Б «Монца». Владельцем клуба является Сильвио Берлускони.

Однако подписать Буффона будет непросто. «Монца» не сумела подняться в Серию А в нынешнем сезоне, а Буффон хочет продолжать карьеру на высочайшем уровне. Ранее он заявил о своем желании вернуться в сборную Италии.

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Источник — твиттер Николо Скиры

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 20:15
    0
    А оно ему надо на старости там пылить? о_О
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 20:15
    0
    А оно ему надо на старости там пылить? о_О
    Ссылка
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