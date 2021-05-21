Клуб Берлускони может подписать Буффона

Джанлуиджи Буффон продолжает поиски нового клуба после того, как легендарный вратарь решил покинуть «Ювентус» в конце сезона.

Подписать 43-летнего ветерана хочет клуб Серии Б «Монца». Владельцем клуба является Сильвио Берлускони.

Однако подписать Буффона будет непросто. «Монца» не сумела подняться в Серию А в нынешнем сезоне, а Буффон хочет продолжать карьеру на высочайшем уровне. Ранее он заявил о своем желании вернуться в сборную Италии.