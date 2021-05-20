Буффон хочет вернуться в сборную Италии

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после победы в Кубке Италии заявил, что готов вернуться в сборную Италии:

«Я все еще чувствую себя сильным игроком. Если я найду мотивацию для нового испытания, то буду продолжать. Я чувствую, что все еще являюсь хорошим вратарем. Я хочу испытать себя.

Было бы интересно поиграть до декабря 2022 года, когда будет чемпионат мира в Катаре. Я думаю, что достаточно силен, чтобы внести свой вклад в работу сборной. Впрочем, если меня не вызовут, то я нормально восприму это».

Напомним, свою карьеру в сборной Италии Буффон завершил в декабре 2017 года, когда команда не вышла на чемпионат мира-2018.