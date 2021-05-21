В очередном поединке чемпионского раунда чемпионата Бельгии «Андерлехт» украинского защитника Богдана Михайличенко сыграл вничью с «Брюгге» украинца Эдуарда Соболя (3:3).
Ничьей хватило «Брюгге», чтобы стать чемпионами Бельгии в сезоне 2020/2021.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Андерлехт» — «Брюгге» — 3:3
Голы: Нмеча, 45+2, с пенальти, 65, Бруун-Ларсен, 90+4 — Ванакен, 13, 54, Ланг, 57
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Якоб Бруун-Ларсен (Андерлехт).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Нмеча (Андерлехт).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Брюгге).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Нмеча (Андерлехт).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
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Источник — ФК Андерлехт
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