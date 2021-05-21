5-й тур
Андерлехт
3 : 3
Брюгге
20.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Андерлехт — Брюгге — 3:3. Соболь стал чемпионом. Видео голов и обзор матча

Ничьей хватило гостям, чтобы выиграть чемпионат Бельгии

  • 21.05.2021 10:42
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Андерлехт — Брюгге — 3:3. Соболь стал чемпионом. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В очередном поединке чемпионского раунда чемпионата Бельгии «Андерлехт» украинского защитника Богдана Михайличенко сыграл вничью с «Брюгге» украинца Эдуарда Соболя (3:3).

Ничьей хватило «Брюгге», чтобы стать чемпионами Бельгии в сезоне 2020/2021.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Андерлехт» — «Брюгге» — 3:3
Голы: Нмеча, 45+2, с пенальти, 65, Бруун-Ларсен, 90+4 — Ванакен, 13, 54, Ланг, 57

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Якоб Бруун-Ларсен (Андерлехт).
65' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Нмеча (Андерлехт).
57' ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Брюгге).
54' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Нмеча (Андерлехт).
13' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
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Источник — ФК Андерлехт

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