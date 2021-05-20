5-й тур
Андерлехт
3 : 3
Брюгге
20.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Трофей Соболя! Брюгге выиграл чемпионат Бельгии 2020/21

В ключевом поединке зафиксирована ничья против «Андерлехта»

  • 20.05.2021 23:59
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Трофей Соболя! Брюгге выиграл чемпионат Бельгии 2020/21
© ФК Брюгге

Клуб «Брюгге» досрочно, за тур до финиша, выиграл чемпионат Бельгии 2020/21. В ключевом поединке зафиксирована ничья против «Андерлехта» (3:3). Украинец Эдуард Соболь получает трофей вместе с командой.

20 мая, в матче предпоследнего, 5-го тура второго раунда чемпионата Бельгии «Андерлехт» принимал «Брюгге». Ничья в этой игре привела к тому, что «Брюгге» выиграл золотые медали чемпионата (при возможном равенстве очков команда имеет перевес над «Генком» по более высокому месту в первом раунде).

У хозяев в старте вышел украинец Богдан Михайличенко. В основе команды гостей играл украинский защитник Эдуард Соболь. Команды забили по три гола, последний пропущенный гостями мяч в компенсированное время ни на что особо не повлиял, и «Брюгге» празднует чемпионство.

Чемпионат Бельгии

Второй раунд. 5-й тур

«Андерлехт» – «Брюгге» – 3:3

Голы: Нмеча, 45+2 (пен), 65, Бруун-Ларсен, 90+4 – Ванакен, 13, 54, Ланг, 57.

«Генк» – «Антверпен» – 4:0

Голы: Торсведт, 43, 49, 64, Дессерс, 75.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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