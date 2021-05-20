5-й тур
Андерлехт
0 : 1
Брюгге
37’   ТВ-трансляция: 

Андерлехт – Брюгге. Соболь и Михайличенко. Матч за титул. Стартовые составы

Ключевой поединок чемпионата Бельгии начнется 20 мая в 22:00

  • 20.05.2021 21:40
  • 892 просмотра
  • 2 комментария
Андерлехт – Брюгге. Соболь и Михайличенко. Матч за титул. Стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Сегодня, 20 мая, в матче предпоследнего, 5-го тура второго раунда чемпионата Бельгии «Андерлехт» принимает «Брюгге». Начало поединка – в 22:00 по Киеву.

Даже ничья в этой игре приведет к тому, что «Брюгге» выиграет золотые медали чемпионата (при равенстве очков команда имеет перевес над «Генком» по более высокому месту, занятому в первом раунде).

Стали известны стартовые составы команд «Андерлехт»  «Брюгге».

У хозяев в старте – украинец Богдан Михайличенко. В основе команды гостей выйдет украинский защитник Эдуард Соболь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    nrdf2bcptaso
    online
      nrdf2bcptaso, 20.05.2021 22:37
    0
    Pазвратныe и гopячиe дeвyшkи xoтят жapкoго Tpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, ведь мнoгиe в oтношeнияx, pегистpация бecплатнaя ----- https://linkzu.eu/love
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.05.2021 22:00
    0
    Оба играют, отлично, можно глянуть.
    Ссылка
    nrdf2bcptaso
    online
      nrdf2bcptaso, 20.05.2021 22:37
    0
    Pазвратныe и гopячиe дeвyшkи xoтят жapкoго Tpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, ведь мнoгиe в oтношeнияx, pегистpация бecплатнaя ----- https://linkzu.eu/love
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.05.2021 22:00
    0
    Оба играют, отлично, можно глянуть.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности