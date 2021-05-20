Сегодня, 20 мая, в матче предпоследнего, 5-го тура второго раунда чемпионата Бельгии «Андерлехт» принимает «Брюгге». Начало поединка – в 22:00 по Киеву.

Даже ничья в этой игре приведет к тому, что «Брюгге» выиграет золотые медали чемпионата (при равенстве очков команда имеет перевес над «Генком» по более высокому месту, занятому в первом раунде).

Стали известны стартовые составы команд «Андерлехт» – «Брюгге».

У хозяев в старте – украинец Богдан Михайличенко. В основе команды гостей выйдет украинский защитник Эдуард Соболь.