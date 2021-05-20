Мальчики по вызову! Гендиректор Металлиста 1925 резко ответил Цыганыку

Генеральный директор «Металлиста 1925» Ярослав Вдовенко прокомментировал информацию футбольного журналиста Игоря Цыганыка о том, что клуб из Харькова будет сателлитом «Шахтера»:

– Скажите, а зачем это комментировать?! Человек так считает, у него якобы есть источник информации, и якобы он проверен. Ну хорошо, пусть и дальше так считает. Ноги все равно будут расти: если не оттуда, то оттуда.

Для достижения каких-то своих целей некоторые инсайдеры не чураются методов, от которых воняет. Но это их выбор, их внутренний мир. Если кто-то испытывает наслаждение в этой ролевой игре, позиционируя себя мальчиками по вызову, готовыми в кратчайшие сроки выполнить любые прихоти заказчика в формате «чего изволите», зачем на это реагировать – что-то говорить или опровергать? Наши болельщики тоже люди образованные, умные, они сами все прекрасно понимают.

– Вы не захотели видеть съемочную группу «Профутбола Digital» на матче с «Горняком-Спортом»? Была информация, потому что она могла что-то запрещенное снять?

– Интересная информация. Извините, но матч транслировался в прямом эфире с шести камер, были повторы ключевых эпизодов, матч снимали операторы обоих клубов, присутствовали аккредитованные фотографы и журналисты. Репортаж о матче делали съемочные группы ТРК «Футбол», старейшей футбольной радиопрограммы «Мова футболу» и других средств массовой информации.

А у «Профутбол Digital» сезонной аккредитации нет, об этом мне сообщили в нашем медиацентре. Извините, но карантин – не просто чья-то прихоть. Именно поэтому у нас после матчей нет индивидуального подхода СМИ к участникам матча, а в пресс-конференции участвуют не только тренеры, но и игроки. Ковид-протоколом мы пренебрегать не собираемся, но те средства массовой информации, которые вовремя прошли процесс аккредитации, рады видеть всегда.

К примеру, на тренировке накануне матча против «Вереса» присутствовала съемочная группа телеканалов «Футбол». Не хочется о негативе, давайте лучше о футболе.