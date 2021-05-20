Пирло может остаться в Ювентусе на следующий сезон

Увольнение Андреа Пирло с поста главного тренера «Ювентуса» в конце нынешнего сезона казалось решенным делом.

Однако после победы в финале Кубка Италии над «Аталантой» у Пирло появились шансы сохранить свою должность. Но только в том случае, если он сумеет вывести «Ювентус» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В следующий понедельник, 24 мая, руководство «Ювентуса» проведет совещание, на котором будет решаться судьба тренера.

Еще один фактор, который повышает шансы Пирло остаться – это проблемы с приглашением Массимильяно Аллегри и Зинедина Зидана, которых в клубе видели кандидатами на замену Пирло. Зидан после ухода из «Реала» хочет возглавить сборную Франции, а Аллегри как раз должен заменить Зидана в мадридском клубе.