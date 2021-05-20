В поединке 37-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1. Решающие мячи «канониры» забили уже в добавленное ко второму тайму время.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 1:3
Голы: Бентеке, 62 — Пепе, 35, 90+5, Мартинелли, 90+1
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Бентеке (Кристал Пэлас).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.