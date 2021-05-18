В среду, 19 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе «Селхерст Парк» примет лондонский «Арсенал».

«Кристал Пэлас»

Команда Роя Ходжсона за два тура до конца чемпионата занимает 13 место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. Турнирных задач перед «стекольщиками» уже нет, поэтому они просто постараются финишировать выше, чем в прошлом сезоне. А тогда «Кристал Пэлас» занял 14 место.

В последних трех поединках подопечные Ходжсона одержали две победы. Были обыграны «Шеффилд Юнайтед» (2:0), который располагается на последней строчке и давно досрочно обеспечил себе вылет в Чемпионшип, и «Астон Вилла» (3:2). А между этими матчами было выездное поражение от соседа по таблице – «Саутгемптона» (1:3).

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты проводит неудачный сезон, поскольку и болельщики, и руководство клуба ожидают большего. И это неудивительно, ведь состав у «канониров» на бумаге способен бороться за самые высокие места в Премьер-лиге. Неудачи на внутренней арене можно было сполна компенсировать победой в Лиге Европы, однако «Арсенал» вылетел из еврокубка после полуфинала, проиграв испанскому «Вильярреалу» (1:2, 0:0).

Даже несмотря на три кряду победы в последних матчах, «Арсенал» практически потерял шансы побороться за еврокубки. За 2 тура до конца чемпионата лондонский клуб занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе скромные 55 очков. Отставание от седьмой строчки, на которой «Тоттенхэм», составляет четыре балла, а ведь впереди еще и амбициозный «Эвертон» (56 пунктов).

Ориентировочные составы

«Кристал Пэлас»: Гуайта – Уорд, Митчелл, Ридевальд, Кэйхилл, Эзе, Таунсенд, Куяте, Миливоевич, Заа, Айю.

«Арсенал»: Лено – Холдинг, Габриэль, Сака, Беллерин, Эдегор, Себальос, Эль-Нени, Пепе, Виллиан, Ляказетт.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.56 по линии Parimatch.

19 мая, среда