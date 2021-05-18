37-й тур
Кристал Пэлас
0 : 0
Арсенал
19.05.2021 21:00

Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Канониры» сохраняют лишь теоретические шансы на путевку в еврокубки

  • 18.05.2021 09:04
  • 41 просмотр
  • 0 комментариев
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе «Селхерст Парк» примет лондонский «Арсенал».

«Кристал Пэлас»

Команда Роя Ходжсона за два тура до конца чемпионата занимает 13 место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. Турнирных задач перед «стекольщиками» уже нет, поэтому они просто постараются финишировать выше, чем в прошлом сезоне. А тогда «Кристал Пэлас» занял 14 место.

В последних трех поединках подопечные Ходжсона одержали две победы. Были обыграны «Шеффилд Юнайтед» (2:0), который располагается на последней строчке и давно досрочно обеспечил себе вылет в Чемпионшип, и «Астон Вилла» (3:2). А между этими матчами было выездное поражение от соседа по таблице – «Саутгемптона» (1:3).

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты проводит неудачный сезон, поскольку и болельщики, и руководство клуба ожидают большего. И это неудивительно, ведь состав у «канониров» на бумаге способен бороться за самые высокие места в Премьер-лиге. Неудачи на внутренней арене можно было сполна компенсировать победой в Лиге Европы, однако «Арсенал» вылетел из еврокубка после полуфинала, проиграв испанскому «Вильярреалу» (1:2, 0:0).

Даже несмотря на три кряду победы в последних матчах, «Арсенал» практически потерял шансы побороться за еврокубки. За 2 тура до конца чемпионата лондонский клуб занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе скромные 55 очков. Отставание от седьмой строчки, на которой «Тоттенхэм», составляет четыре балла, а ведь впереди еще и амбициозный «Эвертон» (56 пунктов).

Ориентировочные составы

«Кристал Пэлас»: Гуайта – Уорд, Митчелл, Ридевальд, Кэйхилл, Эзе, Таунсенд, Куяте, Миливоевич, Заа, Айю.

«Арсенал»: Лено – Холдинг, Габриэль, Сака, Беллерин, Эдегор, Себальос, Эль-Нени, Пепе, Виллиан, Ляказетт.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.56 по линии Parimatch.

19 мая, среда

«Кристал Пэлас» – «Арсенал»
Лондон. Стадион «Селхерст Парк». 21:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности