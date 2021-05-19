37-й тур
Кристал Пэлас
1 : 3
Арсенал
19.05.2021, FT

Цель – еврокубки. Арсенал одержал обнадеживающую победу в чемпионате

«Канониры» в случае победы в последнем туре будут претендовать на евросезон

  • 19.05.2021 23:28
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Цель – еврокубки. Арсенал одержал обнадеживающую победу в чемпионате
© ФК Арсенал

В матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас».
 
За тур до конца чемпионата «канониры» находятся на расстоянии одного очка от еврокубковой зоны, подпирая «Тоттенхэм». 
 
«Арсеналу» осталось сыграть домашний матч против «Брайтона», у которого турнирных задач уже нет.
 
Чемпионат Англии. 37-й тур

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» – 1:3
Голы: 0:1 – 35 Пепе, 1:1 – 62 Бентеке, 1:2 – 90+1 Мартинелли, 1:3+5 – 90 Пепе.

«Кристал Пэлас» – Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Митчелл, Уорд, Куяте, Шлупп, Таунсенд, Маккарти (Ридевалд, 82), Заа, Бентеке (Айю, 79).
«Арсенал» – Лено, Тирни (Джака, 78), Чемберс, Холдинг, Габриэл, Смит Роу, Сака (Эдегор, 65), Эль-Ненни, Парти (Мартинелли, 78), Пепе, Обамеянг.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

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