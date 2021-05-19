Цель – еврокубки. Арсенал одержал обнадеживающую победу в чемпионате

В матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас».



За тур до конца чемпионата «канониры» находятся на расстоянии одного очка от еврокубковой зоны, подпирая «Тоттенхэм».



«Арсеналу» осталось сыграть домашний матч против «Брайтона», у которого турнирных задач уже нет.



Чемпионат Англии. 37-й тур

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» – 1:3

Голы: 0:1 – 35 Пепе, 1:1 – 62 Бентеке, 1:2 – 90+1 Мартинелли, 1:3+5 – 90 Пепе.

«Кристал Пэлас» – Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Митчелл, Уорд, Куяте, Шлупп, Таунсенд, Маккарти (Ридевалд, 82), Заа, Бентеке (Айю, 79).

«Арсенал» – Лено, Тирни (Джака, 78), Чемберс, Холдинг, Габриэл, Смит Роу, Сака (Эдегор, 65), Эль-Ненни, Парти (Мартинелли, 78), Пепе, Обамеянг.

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