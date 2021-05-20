В поединке 37-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» дома проиграл «Астон Вилле» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» — 1:2
Голы: Бергвейн, 8 — Регилон, 20, автогол, Уоткинс, 39
События матча
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
|20'
|ГОЛ ! Автогол забил Серхио Регилон (Астон Вилла).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Тоттенхэм).
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Источник — YouTube
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